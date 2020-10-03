14:28 | 3.10.2020
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Степан Гладун: «Хоростківська ОТГ – громада працьовитих людей»

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Днями партія «Довіра» представила свою команду на Тернопільщині – медики, педагоги, волонтери, воїни АТО, викладачі, науковці, аграрії, Герої України, а також люди, які вже продемонстрували свій професіоналізм у місцевому самоврядуванні й отримали великий мандат довіри.

Серед потужної команди «Довіри» – й голова Хоростківської ОТГ Степан Гладун, який за час своєї каденції змінив громаду до невпізнання. Сьогодні Степан Васильович знову балотується на посаду очільника громади.

За 5 років у Хоросткові та довколишніх населених пунктах відремонтовано дорогу та тротуари, відновлено діяльність місцевої лікарні, розпочато ремонт опорної школи, відновлено ФАПи, облаштовано стадіон та спортивні майданчики.

– Перед тим, як очолити Хоростківську ОТГ, я 5 років працював у міському комунальному підприємстві. На той час там було дуже багато проблем, але за кілька років мені вдалося їх вирішити. Думаю, через це люди мені повірили й обрали на посаду міського голови. Що б там не робив чи то в школі, чи то в Будинку культури, але, на мою думку, дороги це першочергове, що потрібно ремонтувати. Основним моїм завданням було відремонтувати вулицю Незалежності, це ділянка у 1,5 кілометра. У 2017 році таки вдалося це зробити. Ще відремонтовано дорогу на вулиці Князя Володимира – з центру міста до Хлопівки та Сороки, загалом 2,4 кілометра. Наразі у Хоросткові триває капітальний ремонт опорної школи, яка включена у програму «Велике будівництво». Бюджет ремонту – 16,5 мільйонів гривень. На сьогодні реалізовано вже 70 % запланованих робіт, – зазначає Степан Гладун. – Дякую за довіру жителям Хоростківської ОТГ. Якщо ти бачиш підтримку, хочеш далі працювати і творити для розвитку міста і жителів громади.

У Хоростківській ОТГ про Степана Гладуна відгукуються як про справжнього господаря.

– Більше б таких мерів, тоді в нашій країні все було б набагато краще. Ця людина справді знає, що де і як необхідно змінювати. Завдяки Степану Васильовичу також закуплено рейсовий автобус, який курсує між населеними пунктами нашої громади, покращено інфраструктуру,  відновлено діяльність медустанов та заводів,  розповідає житель Хоростківської громади Михайло.  

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