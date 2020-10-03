3 жовтня видужало 367 осіб, підтверджено 171 випадок зараження COVID-19 та 5 летальних випадків у Тернопільській області

Станом на 03 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14163 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13093 випадки – дорослі, 1070 випадків – діти), з них 176 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 8960 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4069 (2129 одужало, 36 летальних, 1904 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 713 (554 одужало, 8 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 559 (270 одужало, 5 летальних, 284 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 701 (416 одужало, 16 летальних, 269 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 635 (537 одужало, 9 летальних , 89 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 608 (390 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 204 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 738 (423 одужало, 8 летальних, 307 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 363 (248 одужало, 1 летальний, 114 продовжують хворіти);

– Козівський район – 405 (245 одужало, 2 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 915 (637 одужало, 16 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 390 (292 одужало, 2 летальних, 96 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 556 (474 одужало, 10 летальних, 72 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 332 (223 одужало, 3 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 126 (76 одужало, 3 летальних, 47 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 504 (309 одужало, 8 летальних, 187 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1152 (679 одужало, 10 летальних, 463 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 945 (742 одужало, 10 летальних, 193 продовжують хворіти);

– Шумський район – 452 (316 одужало, 14 летальних, 122 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 367 осіб;

✅проведено 946 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 171 випадок зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 72 р. Теребовлянський район с. Застіноче, чоловік 76 р. м. Тернопіль, чоловік 62 р. м. Бучач, чоловік 69 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. Чортківський район с. Нагірянка.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (43 особи)

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Саранчуки – 1

• с. Надорожнів – 1

⭕️Борщівський район (32 особи):

• м. Борщів – 6

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Устя – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Дзвенигород – 1

• с. Мушкатівка – 1

• с. Королівка – 1

• с. Іване-Пусте – 4

• с. Верхняківці – 3

• с. Глибочок – 1

• с. Лосяч – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Цигани – 1

• с. Іванків – 1

• смт Скала-Подільська – 4

• с. Залуччя – 1

• с. Бурдяківці – 2

⭕️Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Сороки – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Помірці – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Бариш – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Городниця – 1

⭕️Заліщицький район (4 особи):

• м. Заліщики – 2

• с. Хмелева – 2

⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• смт Вишнівець – 1

⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Перепельники – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Хомівка – 1

⭕️Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 3

• смт Козлів – 3

• с. Конюхи – 1

⭕️Кременецький район (12 осіб):

• м. Кременець – 5

• м. Почаїв – 3

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Катеринівці – 1

• с. Кушлин – 1

️⭕️Лановецький район (10 осіб):

• м. Ланівці – 5

• с. Білозірка – 1

• с. Борсуки – 2

• с. Осники – 2

️⭕️Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Залісся – 1

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Богданівка – 1

• с. Кам’янки – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (14 осіб):

• м. Теребовля – 3

• смт Микулинці – 1

• с. Струсів – 1

• с. Варваринці – 2

• с. Семенів – 2

• с. Воля – 1

• с. Долина – 2

• с. Застіноче – 1

• с. Вишнівчик – 1

⭕️Тернопільський район (12 осіб):

• с. Настасів – 1

• с. Миролюбівка – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Байківці – 1

• с. Товстолуг – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Петриків – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Острів – 1

• с. Підгородне – 1

️⭕️Чортківський район (6 осіб):

• м. Чортків – 2

• с. Нагірянка – 2

• с. Милівці – 1

• с. Сосулівка – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 2

• с. Круголець – 1