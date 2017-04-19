У Тернополі лише 17 справжніх та мужніх чоловіків віком до 27 років?

Працівник військкомату Олена Величанська у мережі Фейсбук розповіла, що зі всіх призовників міста Тернопіль до військкомату самостійно прийшли тільки 17 чоловік.

Дівчата! Якщо ваш хлопець віком від 20 до 27 років, призовник і придумує всякі придумки, щоб не піти в армію – тікайте від нього! Він не надійний, він не буде тоді і там, де не просто!

Де ви, керівники Тернопільської школи з допризовної підготовки, “Соколи” і “соколята”, патріотичні вишколи, яких в місті тьма!

Я вже не говорю про батьків, яким Бог дав синів. Їх треба виховувати як чоловіків. Ви не знали?