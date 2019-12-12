Це найкраща інвестиція в майбутнє дитини, – Лабораторія успіху вже у Тернополі

9-12 років – вік, коли діти стрімко дорослішають, вчаться усвідомлено приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І ми, дорослі, повинні їм допомогти в цій нелегкій справі, розвивати їх емоційний інтелект, навчити розуміти свої і чужі емоції, конструктивно спілкуватися, говорити “ні” при потребі, розвивати лідерські якості. Але не завжди в цьому віці батьки є безперечним авторитетом у дітей. Тому варто довірити важливу справу формування емоційного інтелекту професійному психологу.

Лабораторія успіху – це місце, де ваші діти під керівництвом психолога навчаться:

• контролювати свої емоції і почуття, щоб вони не виходили за рамки дозволеного;

• свідомо впливати на свої емоції, керувати ними;

• розпізнавати свої почуття і приймати їх такими, якими вони є (тобто, визнавати їх);

• використовувати свої емоції на благо собі і оточуючим;

• визначати і визнавати почуття інших, уявляти себе на місці іншої людини, співчувати їй.

Дослідження, проведені Технологічним інститутом Карнегі, визначили, що 85 відсотків успіху досягається завдяки вмінням спілкуватися, вести переговори і мати лідерські якості. І тільки 15 належить “технічним знанням”. Люди з сильним емоційним інтелектом стають хорошими лідерами і менеджерами, і краще себе проявляють під час спільної роботи в командному середовищі.

Лабораторія успіху – це найкраща інвестиція в майбутнє своєї дитини.⠀

Формат роботи: щонеділі з 11.00 до 13.30.

Ведуча – психолог Ірина Волошин.

Телефонуйте 067-353-1432 і записуйте свою дитину в Лабораторію успіху!