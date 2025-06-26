У Тернополі виступить Марія Бурмака

26 червня о 19:00 у просторі Na пошті в Тернополі відбудеться концерт Марії Бурмаки — народної артистки України, авторки й виконавиці пісень. Захід пройде у камерному форматі – без сцени та бар’єрів, у формі щирої розмови з публікою.

Як повідомляють організатори, Марія виконає пісні, які давно не звучали на концертах, поділиться особистими історіями та заспіває разом із глядачами. За словами співачки, це буде імпровізація “очі-в-очі” — так, як це могло б відбуватися вдома чи в колі друзів.

“Я хочу, щоб це був теплий вечір – зі спогадами, з піснями, які давно не звучали, з вашими очима, тишею, щирістю. Можливо, ми разом заспіваємо кілька пісень. Просто і справжньо”, – написала Бурмака в анонсі.

Концерт у Тернополі стане частиною серії виступів співачки у малих містах, де вона віддає перевагу живому звучанню та емоційному зв’язку з аудиторією.

🎟 Квитки доступні онлайн: https://secure.wayforpay.com/payment/mariaburmaka