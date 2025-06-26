Михалківський скарб: золото VII століття до н.е. знайшли на Тернопільщині

У другій половині ХІХ століття на березі Дністра, поблизу села Михалків (нині – Чортківський район, Тернопільська область), місцеві жителі випадково натрапили на унікальний археологічний скарб, що датується VII століттям до нашої ери. Знахідка стала однією з найвизначніших на території Галицького Поділля періоду Австро-Угорської монархії.

Про ці події збереглися свідчення, які зафіксував австрійський археолог Кароль Гадачек, котрий на початку ХХ століття відвідав село та зібрав розповіді очевидців.

✨ Випадкова знахідка двох сиріт

За переказами, дві дівчини – Катерина і Настя, дочки вдови, пасли худобу на дністровській кручі, коли помітили в калюжі блискучі золотисті предмети. Разом із матір’ю вони витягнули зі змитої дощами глини незрозумілі металеві речі. Вдова намагалася продати знахідку, але отримала надто низьку ціну, тож звернулася до місцевої влади.

Інтерес до предметів проявили війт села, секретар гміни та священник із сусіднього села. За допомогою ювеліра у Борщові вони визначили, що знайдене – золото. Згодом до справи долучився науковець львівського музею Дідушицьких Владислав Зонтак, який приїхав на місце і викупив артефакти для музею згідно з тодішнім законодавством Австро-Угорщини.

Частину суми передали громаді Михалкова – ці кошти поклали на банківський рахунок гміни, з якого можна було брати безвідсоткову позику до початку Першої світової. Вдова також отримала свою частку і згодом вдало видала доньок заміж, після чого ті емігрували до Канади. На місці знахідки вона встановила дерев’яного хреста.

🏔 Продовження розкопок на «Золотій горі»

Згодом про знахідку дізнався уродженець Михалкова, який служив в австрійському війську у Львові. Побачивши артефакти на виставці в міській ратуші, він вирішив продовжити пошуки. За згодою війта (який був його родичем), під приводом ремонту дороги він розкопав площу близько 16 м². Там і була виявлена друга частина скарбу.

Серед знахідок — золоті прикраси, фрагменти посуду, бойові елементи, а головною цінністю виявився глиняний глечик, завдяки якому вчені змогли датувати скарб VII століттям до нашої ери.

🌍 Подальша доля Михалківського скарбу

Спершу артефакти зберігалися у музеї Дідушицьких у Львові, згодом частину викупили приватні колекціонери. У радянський період більшість скарбу було передано до Ермітажу в Санкт-Петербурзі, а пізніше — до московського «Гохрану», де, за наявними відомостями, він зберігається досі.

Окремі експонати Михалківського скарбу нині можна побачити у музейних колекціях Відня, Будапешта, Кракова, Чернівців, Берліна та інших міст.

Інформацію зібрав Ігор Крочак