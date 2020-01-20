Гейзерные кофеварки и их характеристики

Множество современных хозяек останавливают свой выбор на гейзерных кофеварках как на самом надежном и удобном типе подобной продукции. Так же, как и готовя кофе с помощью перколятора, гейзерные кофеварки тоже образуют пар после кипения, после чего начинается подъем воды в верхний резервуар, проходя через емкость, в котором находится молотый кофе. Сегодня купить гейзерную кофеварку в Украине очень легко. Причем, любой покупатель может выбрать модель, которая устраивает именно его.

Давление пара делает напиток особенно вкусным. К тому же, такой кофе серьезно отличается от напитков, приготовленных, используя традиционную турку. С помощью гейзерной кофеварки можно приготовить столько кофе, сколько в ней поместиться по объёму. Назвали так гейзерную кофеварку потому, что она работает как гейзер – горячий источник, с которого выбрасываются кипящая вода и пар.

Кофе по итальянскому рецепту

Используя гейзерные кофеварки, кофе готовят итальянским способом. Кофеварки подобного типа делают необходимый напиток быстро и эффективно. Вот некоторые главные преимущества гейзерных кофеварок:

1. Делает напиток крепким и ароматным.

2. Недорогая цена.

3. Готовит кофе не оставляя гущи.

4. Компактный.

5. Имеет автоматический подогрев.

6. Практичен в использовании.

7. Имеет индикатор, с помощью которого включается и выключается.

Кроме всего этого, кофе из гейзерной кофеварки обладает особым вкусом, а также такими неповторимыми качествами, как плотность и крепость. От том, что процесс приготовления окончен, вы узнаете по специфическому шипению, издаваемому кофеваркой.

Что касается недостатков таких типов кофеварок, то здесь следует отметить потребность в постоянном уходе, необходимость периодических замен фильтров, невозможность помещения алюминиевых кофеварок в посудомоечные машины, необходимость постоянно чистить клапан и фильтр.

Гейзерная кофеварка электрического типа Classico 300мл 273700

Данная модель кофеварки является одной из наиболее популярных. С ее помощью вы насладитесь любимым напитком в любой момент. Алюминий, из которого изготовлена кофеварка, имеет высокую теплопроводность, что делает бодрящий напиток быстро и экономя энергию. Состоит гейзерная кофеварка из классической восьмигранной конструкции, имеющей откидную крышку. А ручку, изготовленную из жаропрочного пластика, легко и удобно держать в руке.