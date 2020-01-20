Секционные ворота: параметры выбора и особенности монтажа

Секционные ворота — наиболее популярное решение для гаража, но в зависимости от модели они используются и на складах, и на автомойках, и на торговых и других объектах. Если речь идет не о собственном гараже, имеет смысл сразу останавливаться на промышленных конструкциях. Они толще и обычно имеют усиленную защиту от огня и других неприятностей.

Секционные ворота для любых нужд должны быть не менее 40-45 мм толщиной. В таком случае панели, которые использованы для изготовления, выдерживают разную нагрузку, не деформируются под воздействием температур и осадков.

Другие важные характеристики для выбора

При поиске систем учитывайте следующие моменты:

Наличие в системе подшипников, которые делают ход конструкции более плавным и увеличивают срок ее службы.

Качественные направляющие из оцинкованной стали. Такой материал меньше подвержен негативному воздействию со стороны.

Особенности автоматики. Секционные ворота открывают и вручную, но автоматическая система делает их более удобными, функциональными и надежными. С ее помощью хозяева управляют воротами на расстоянии, не выходя из машины, — что особенно удобно во время плохой погоды. Если же электричества не будет, ворота открывают ручным способом.

Внешний вид конструкции. Сразу уточняйте, какие цвета требуют отдельной доплаты. Иногда бывает так, что наиболее распространенные оттенки входят в стоимость ворот, а редкие цветовые решения оплачивают дополнительно.

Производитель. Этот пункт заменяет многие другие, потому что в выборе ворот он является ключевым. Специалисты рекомендуют приобретать секционные ворота у тех компаний, которые давно специализируются на такой продукции. Как пример — продукция «Алютех». Компания давно занимается производством секционных ворот, поэтому предлагает самые современные решения для любой ситуации.

Выбирая ворота, важно определиться еще и с тем, как они будут установлены.

Варианты и особенности монтажа

Существует несколько технологий для монтажа гаражных ворот. Для домашних гаражей оптимальный вариант — это стандартная установка. Она предполагает, что размер притолоки составляет от 115 до 500 мм, а сами ворота, поднимаясь вверх, заворачиваются по одной секции параллельно уровню потолка. Свободное пространство притолоки как раз остается для того, чтобы разместить все механизмы, нужные для перемещения секций.

Если притолока очень высокая, то секция сначала поднимается вверх вертикально, а только потом начинает заворачиваться параллельно потолку. В таком случае используется более сложный и дорогостоящий механизм — но в частных условиях он встречается гораздо реже.

Последний вариант — это полностью вертикальный подъём ворот. Такая система больше характерна для крупных промышленных объектов и требует серьезных трат на подготовку конструкции.

Идеальные условия — это когда процесс монтажа секционных ворот учитывается заранее, еще в процессе строительства гаража. Но если этот момент по какой-то причине был упущен, специалисты подберут оптимальное решение под уже готовую постройку.