Коагулограмма на автоматическом анализаторе

Гемостаз – это система, регулирующая жидкое состояние крови и ее способность к свертыванию. Способность к свертыванию позволяет нашему организму останавливать кровотечения. В процессе гемостаза присутствуют 2 звена: клеточное (связано с тромбоцитами и сосудистой стенкой) и плазменное (происходит с помощью белков крови).

Исследование Коагулограмма автоматическом анализаторе позволяет оценить состояние плазменного звена гемостаза. Состояние, когда способность крови к свертыванию – низкая, называется гипокоагуляцией и представляет угрозу в виде обильных кровопотерь. Противоположная ситуация, когда кровь имеет склонность к чрезмерному сгущению, называется гиперкоагуляцией и несет в себе опасность в виде тромбообразования, а посему – инфарктов, инсультов, ТЭЛА (тромбоэмболии легочной артерии) и др.

Исследование коагулограмма автоматическом анализаторе рекомендуется:

– людям, кровь которых имеет склонность к тромбообразованию;

– людям, страдающим болезнями печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно после перенесенных инфаркта или инсульта);

– людям, которые принимают пероральные контрацептивы и препараты – антикоагулянты (лекарства для разжижения крови);

– во время беременности;

– перед оперативными вмешательствами;

– в случае повышенной кровоточивости (при наличии кровотечений, большого количества синяков на теле, кровоподтеков или точечных кровоизлияний, повышенной кровоточивости десен);

– тем, кто длительное время курит и имеет другие вредные привычки;

– при длительном бесплодии, привычном невынашивании беременности, осложнениях беременности (отставание внутриутробного развития плода, ранний и поздний гестозы, фетоплацентарная недостаточность);

– тем, кто страдает на варикозное расширение вен.

Показатели:

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время

Время, за которое формируется сгусток крови после добавления специальных реагентов.

Норма: 25,4 – 38,4 с

МНО – международное нормализационное соотношение

Этот показатель используется для контроля эффективности лечения антикоагулянтами (препаратами, разжижающими кровь).

Норма: 0,85 – 1,2

ПЧ – протромбиновое время

Время, за которое формируется фибриновый сгусток после добавления тканевого фактора. Этот показатель помогает определить общий механизм свертывания крови.

Норма: 9,6 – 11,8 с

Процент протромбина по Квику

Норма: > 70%

Фибриноген

Белок плазмы крови, который во время свертывания крови превращается в нерастворимый белок фибрин. Фибрин, в свою очередь, составляет основу кровяного сгустка и одновременно служит одним из маркеров острой фазы воспаления.

Норма: 180 – 350 мг/дл.

Как изменяются показатели коагулограммы в случае патологии:

В условиях повышенной свертываемости крови: АЧТВ, ПВ, МНО – снижаются В условиях пониженной свертываемости крови: АЧТВ, ПВ, МНО – повышаются Утром до 11:00, натощак (после 8-12 часового голодания). Накануне обследования следует исключить: употребление жирной пищи, курение сигарет и тяжелые физические нагрузки. Последний прием лекарственных препаратов должен быть не позднее, чем до 20:00 накануне обследования. При оформлении заказа необходимо указать, какие препараты антикоагулянтной терапии вы принимаете.

Правила подготовки к исследованию Коагулограмма автоматическом анализаторе:

Важно!

Некоторые препараты имеют непосредственное влияние на систему свертывания крови, поэтому во избежание некорректных результатов исследования необходимо посоветоваться с врачом относительно последнего приема препарата, если вы принимаете:

– низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, клексан);

– антиагреганты (аспирин, курантил);

– антикоагулянты;

– любые гормональные препараты.

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