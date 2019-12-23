Коагулограмма на автоматическом анализаторе
Гемостаз – это система, регулирующая жидкое состояние крови и ее способность к свертыванию. Способность к свертыванию позволяет нашему организму останавливать кровотечения. В процессе гемостаза присутствуют 2 звена: клеточное (связано с тромбоцитами и сосудистой стенкой) и плазменное (происходит с помощью белков крови).
Исследование Коагулограмма автоматическом анализаторе позволяет оценить состояние плазменного звена гемостаза. Состояние, когда способность крови к свертыванию – низкая, называется гипокоагуляцией и представляет угрозу в виде обильных кровопотерь. Противоположная ситуация, когда кровь имеет склонность к чрезмерному сгущению, называется гиперкоагуляцией и несет в себе опасность в виде тромбообразования, а посему – инфарктов, инсультов, ТЭЛА (тромбоэмболии легочной артерии) и др.
Исследование коагулограмма автоматическом анализаторе рекомендуется:
– людям, кровь которых имеет склонность к тромбообразованию;
– людям, страдающим болезнями печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно после перенесенных инфаркта или инсульта);
– людям, которые принимают пероральные контрацептивы и препараты – антикоагулянты (лекарства для разжижения крови);
– во время беременности;
– перед оперативными вмешательствами;
– в случае повышенной кровоточивости (при наличии кровотечений, большого количества синяков на теле, кровоподтеков или точечных кровоизлияний, повышенной кровоточивости десен);
– тем, кто длительное время курит и имеет другие вредные привычки;
– при длительном бесплодии, привычном невынашивании беременности, осложнениях беременности (отставание внутриутробного развития плода, ранний и поздний гестозы, фетоплацентарная недостаточность);
– тем, кто страдает на варикозное расширение вен.
Показатели:
- АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
Время, за которое формируется сгусток крови после добавления специальных реагентов.
Норма: 25,4 – 38,4 с
- МНО – международное нормализационное соотношение
Этот показатель используется для контроля эффективности лечения антикоагулянтами (препаратами, разжижающими кровь).
Норма: 0,85 – 1,2
- ПЧ – протромбиновое время
Время, за которое формируется фибриновый сгусток после добавления тканевого фактора. Этот показатель помогает определить общий механизм свертывания крови.
Норма: 9,6 – 11,8 с
- Процент протромбина по Квику
Норма: > 70%
- Фибриноген
Белок плазмы крови, который во время свертывания крови превращается в нерастворимый белок фибрин. Фибрин, в свою очередь, составляет основу кровяного сгустка и одновременно служит одним из маркеров острой фазы воспаления.
Норма: 180 – 350 мг/дл.
Как изменяются показатели коагулограммы в случае патологии:
- В условиях повышенной свертываемости крови: АЧТВ, ПВ, МНО – снижаются
- В условиях пониженной свертываемости крови: АЧТВ, ПВ, МНО – повышаются
- Утром до 11:00, натощак (после 8-12 часового голодания).
- Накануне обследования следует исключить: употребление жирной пищи, курение сигарет и тяжелые физические нагрузки.
- Последний прием лекарственных препаратов должен быть не позднее, чем до 20:00 накануне обследования.
- При оформлении заказа необходимо указать, какие препараты антикоагулянтной терапии вы принимаете.
Правила подготовки к исследованию Коагулограмма автоматическом анализаторе:
Важно!
Некоторые препараты имеют непосредственное влияние на систему свертывания крови, поэтому во избежание некорректных результатов исследования необходимо посоветоваться с врачом относительно последнего приема препарата, если вы принимаете:
– низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, клексан);
– антиагреганты (аспирин, курантил);
– антикоагулянты;
– любые гормональные препараты.
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