11:00 | 23.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Патрульного Анатолія Кота з Тернопільської області відзначили цінним подарунком

Irena 0 Views Прокоментуй!

Ще у липні тернопільські ЗМІ розповідали, як один з екіпажів патрульної поліції врятував хлопця, який хотів вчинити самогубство.

20 грудня на ранковому шикуванні начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук вручив годинник від Міністра внутрішніх справ України, командиру першої роти батальйону УПП старшому лейтенанту поліції Анатолію Коту (Анатолій Кіт), та подякував йому за сумлінне виконання службових обов’язків.

Практично за 4 роки служби поліцейський неодноразово зарекомендував себе, як такий, що здатний приймати виважені рішення в екстрених ситуаціях, ризикуючи власним життям та здоров’ям.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *