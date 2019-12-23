Патрульного Анатолія Кота з Тернопільської області відзначили цінним подарунком

Ще у липні тернопільські ЗМІ розповідали, як один з екіпажів патрульної поліції врятував хлопця, який хотів вчинити самогубство.

20 грудня на ранковому шикуванні начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук вручив годинник від Міністра внутрішніх справ України, командиру першої роти батальйону УПП старшому лейтенанту поліції Анатолію Коту (Анатолій Кіт), та подякував йому за сумлінне виконання службових обов’язків.

Практично за 4 роки служби поліцейський неодноразово зарекомендував себе, як такий, що здатний приймати виважені рішення в екстрених ситуаціях, ризикуючи власним життям та здоров’ям.