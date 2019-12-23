11:51 | 23.12.2019
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Новини Тернополя 

З пам’ятника Пушкіну у Тернополі зняли костюм Йоулупуккі

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Реагуючи на численні звернення тернополян, сьогодні, 23 грудня, з пам’ятника О. Пушкіну, що розміщений у скевері В. Чорновола, прибрали новорічний костюм фінського Різдвяного персонажу Йоулупуккі, що був елементом декору до новорічно-різдвяних свят в рамках Файного зимового містечка-2020

Відповідне доручення надано керівництву КП «Туристично- інформаційний центр м. Тернополя», – повідомляють у міській раді.

Нагадаємо, минулого тижня пам’ятник Пушкіну переодягли у тематичний костюм, а  до п’єдесталу прикріпили дощечку з написом “Йоулупуккі”.  Заплатили за нього 4000 гривень, це кошти підприємців “Файного зимового містечка”, на території якого розташований пам’ятник.

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