З пам’ятника Пушкіну у Тернополі зняли костюм Йоулупуккі

Реагуючи на численні звернення тернополян, сьогодні, 23 грудня, з пам’ятника О. Пушкіну, що розміщений у скевері В. Чорновола, прибрали новорічний костюм фінського Різдвяного персонажу Йоулупуккі, що був елементом декору до новорічно-різдвяних свят в рамках Файного зимового містечка-2020.

Відповідне доручення надано керівництву КП «Туристично- інформаційний центр м. Тернополя», – повідомляють у міській раді.

Нагадаємо, минулого тижня пам’ятник Пушкіну переодягли у тематичний костюм, а до п’єдесталу прикріпили дощечку з написом “Йоулупуккі”. Заплатили за нього 4000 гривень, це кошти підприємців “Файного зимового містечка”, на території якого розташований пам’ятник.