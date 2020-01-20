Погружные насосы

Погружные или глубинные насосы широко применяются в промышленности и быту для откачки, подъема и подачи воды с больших глубин в системы водоснабжения. Свое название эти агрегаты получили за то, что при монтаже и работе они размещаются ниже поверхности жидкости — то есть погружаются в нее. Мощность погружного оборудования позволяет откачивать воду с глубины до 80 метров. Неудивительно, что существует множество желающих купить погружной насос для использования на промышленном предприятии, приусадебном участке или в загородном доме.

Типы и виды

Существует два основных вида погружных насосов, различающиеся конструктивно: штанговые и бесштанговые. Первые — менее распространенные из-за сложной и громоздкой конструкции — имеют независимый двигатель, расположенный над поверхностью воды и соединенный с самим насосом при помощи штанги. Передача энергии от двигателя к насосу осуществляется как раз посредством этого механического элемента.

Бесштанговые модели выполнены в едином корпусе, где расположен и сам насос, и электрический (или гидравлический) двигатель, который запитан через силовой кабель, также погруженный в жидкость вместе с агрегатом. Такое оборудование — в зависимости от назначения и особенностей конструкции — подразделяются на скважинные, колодезные, фекальные и дренажные.

В зависимости от мощности и производительности агрегаты подразделяют на промышленные и бытовые. Первые способны создавать высокое давление и поднимать жидкость на высоту до нескольких сотен метров. Бытовые агрегаты менее мощные, но компактные и мобильные, что делает их простыми и удобными в эксплуатации.

Как устроен и работает погружной насос?

По конструкции погружные аппараты бывают двух типов: центробежные и вихревые (или вибрационные). Основным рабочим органом центробежных агрегатов является крыльчатка, которая приводится в движение электродвигателем. При вращении жидкость отбрасывается к стенкам корпуса и «выдавливается» центробежной силой в напорный патрубок. При этом в центральной части создается разрежение, и в эту область низкого давления поступает вода.

В вибрационных глубинных насосах разряжение и циркуляция жидкости обеспечивается за счет механического поршня, который в свою очередь приводится в движение, благодаря высокочастотным вибрациям.

Вне зависимости от конструкционных особенностей, погружные насосы обладают надежно герметизированным корпусом, чтобы исключить попадание внутрь электродвигателя влаги, механического повреждения и воздействия извне.

Обязательным элементом любого погружного устройства является фильтр грубой очистки, который предохраняет устройство от попадания внутрь твердых фракций, способных повредить механизм. Также для предупреждения о внештатных ситуациях и автоматизации работы оборудование может снабжаться различными датчиками.

Достоинства погружных насосов:

Бесшумная работа. Это очень важно при установке насоса в скважину, расположенную внутри дома или вблизи жилых и бытовых помещений;

Долговечность. Детали и узлы агрегата находятся в жидкостной среде, что способствует их охлаждению и нормальное терморегуляции. Поэтому погружные насосы реже чем другие выходят из строя из-за перегрева;

Универсальность. Оборудование может использоваться не только для откачки и подъема воды, но и для работы с нефтью, маслом, мазутом и другими жидкостями повышенной вязкости;

Надежность. Простота конструкции и ремонтопригодность делает погружные насосы идеальным выбором для самых суровых условий — они вполне способны работать не только с чистой, но и с грязной водой, и при низких температурах;

Экономичность. Погружные агрегаты стоят недорого, просты в эксплуатации и потребляют немного электроэнергии.

Кроме того, к плюсам техники данного типа стоит отнести компактность и мобильность. Небольшие размеры оборудования позволяют установить насос одному и без специального инструмента, а при необходимости также одному транспортировать его на новое место монтажа.

Сфера применения

Погружные насосы широко используются в самых разных сферах народного хозяйства. Такой популярности способствуют сочетание их высоких эксплуатационных качеств с доступной ценой и простотой обслуживания. Сегодня глубинные насосные агрегаты применяются в следующих сферах:

Нефтедобыча и нефтепереработка. Для откачки и транспортировки нефти и продуктов из нее используют многоступенчатые центробежные насосы, которые отличаются высокой эффективностью;

Коммунальное хозяйство. Рассматриваемые насосы можно встретить в системах водоснабжения и водоотведения самых разных жилых объектов;

Горнодобывающая отрасль. В технологических процессах при добыче и первичной обработке золота и редкоземельных металлов не обойтись без погружных насосов;

Тяжелая и легкая промышленность. На предприятиях глубинные агрегаты применяются для водоснабжения и водоотведения;

Сельское хозяйство. В системах полива и мелиорации, а также для дренажных целей — откачки сточных вод и других жидкостей.

Кроме того, погружные насосы используются аварийными службами в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо быстро откачать жидкости (в том числе и загрязненные) — при ликвидации чрезвычайных ситуаций и т.д. На самом деле этим применение рассматриваемых агрегатов не ограничиваются — их можно встретить практически в каждой сфере человеческой деятельности. В том числе погружные насосы широко используются и в быту — для обслуживания загородных домов, бассейнов, подвалов, приусадебных участков и т.д.