Обшуки у мерії спровокувала команда Надала

Тернопільська міська рада під керівництвом Сергія Надала цілковито «пустилася берега». Мер, відчуваючи безкарність впродовж тривалого періоду, допускає свавілля, яке межує з неадекватністю. Як наслідок поліція змушена іти на крайнощі.

Начальник Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол розповів сьогодні, що обшуки в міській раді були зумовлені тим, що посадовці відмовилися виконувати рішення суду.

– Ми звернулися з проханням надати документи, які стосуються колишньої лікарні залізничників. Не надали. Ми затребували ці документи через суд. На рішення суду теж не відреагували, – каже Олексанр Богомол. – Тому слідчі Національної поліції спільно з працівниками СБУ провели обшуки в підрозділах міської ради з метою вилучення документів. Супротиву при обшуку від працівників міськради не було.

Нагадаємо, з призначенням нового прокурора Петра Бойка було накладено арешту на історичний будинок в центрі Тернополя – колишню лікарню залізничників. За даними правоохоронців, в міській раді через нехитру схему вирішили приватизувати будівлю за заниженою ціною в інтересах діючого орендаря, який начебто зробив там реконструкцію на мільйони. Однак насправді, за даними слідчих, реконструкція була фіктивною, а відповідальні особи міськради цього чомусь не помітили. Як і депутати, які майже одноголосно погодили сумнівну приватизацію, на якій учасники оборудки заробили б мільйони.

За даним фактом Тернопільською місцевою прокуратурою за матеріалами Управління Служби безпеки України в Тернопільській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Під час прес-конференції член правління земельного кооперативу «Сади ветеранів АТО» Зеновій Гладчук звернув увагу керівника поліції і на земельний скандал, який стосується земель бійців АТО на вул. Львівській. Чоловік переконує, що намір міськради побудувати розважальний центр на даних землях є незаконним, оскільки землі – сільсько- господарського призначення.

Зеновій Гладчук також висловив сподівання, що поліція прискіпливо вивчатиме дане питання, адже, мовляв, частина власників ділянок «при погонах».

– Ми обов’язково проведемо перевірку дотримання земельного законодавства і законності всіх прийнятих рішень, – сказав Олександр Богомол. – Водночас учасники АТО можуть спитати в депутатів, чому вони так роблять.

При цьому в поліції стверджують, що під час нещодавнього обшуку в міській раді документів, які стосуються дачних ділянок, вони не вилучали.