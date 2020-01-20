Резонансна справа у вбивстві тату-майстрині: суд перейшов до оцінки доказів

Уже понад 10 місяців минуло з дня, коли область сколихнула жахлива звістка – вбили молоду дівчину, талановиту тату-майстриню Тетяну Подвашецьку.

Усе трапилось у Тернополі в будинку на вулиці Леся Курбаса, 9 у квартирі на 8-му поверсі. Дівчину знайшла подруга її мами та чоловік, який робив ремонт у квартирі, де мешкала загибла.

Підозрюваний у вбивстві – Андрій Горбатюк, якого по «гарячих» слідах розшукали у сусідньому Львові. На першому судовому засіданні хлопець розповів, що на нього напала панічна атака, також заявив, що дуже шкодує про те, що трапилось. На початку розгляду цієї резонансної справи взагалі стояло питання, чи може бути підозрюваний осудним, для цього провели судову психіатричну експертизу. Врешті-решт вона встановила, що Андрій Горбатюк осудний.

Уже пройшло кілька судових засідань. У рамках кримінального провадження стороною, що визнана потерпілою, було заявлено цивільний позов у сумі двох мільйонів гривень. На одному із судових засідань підозрюваний заявив, що вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнає частково, мовляв, не пам’ятає, що сталося тієї ночі, а цивільного позову не визнає.

13 січня відбулося чергове судове засідання у цій резонансній справі. На ньому були присутні адвокати підозрюваного та прокурори. Рідних загиблої дівчини в судовій залі не було.

Підозрюваний протягом усього засідання відмовчувався, однак інколи відповідав на уточнюючі запитання судді. Найжахливішим моментом у цьому засіданні були слова, які зачитував прокурор із висновків судово-медичної експертизи.

У ході проведення судово-медичної експертизи було встановлено чисельні травматичні зміни, загалом 99 ран по всьому тілу. Найбільше постраждала ділянка шиї, адже травмували сонну артерію, щитоподібну залозу, щитовидний хрящ, ушкоджено стінку трахеї, стінку гортані, численні рани на тулубі, стегнах, проникаюче поранення у черевну порожнину. Удари здійснювались під різними кутами руху як спереду, так і ззаду. Дівчина активно відбивалася, про що свідчать характерні порізи на долонях та кистях рук. Важко навіть уявити, якого болю в останні свої хвилини натерпілася Таня.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою, мотивуючи це тим, що підозрюваний ніде не працював, вів антисоціальний спосіб життя, сім’ї на утриманні не мав, тому є всі підстави вважати, що він буде ухилятися від судових засідань, що призведе до порушення розумних строків розгляду цієї резонансної справи. У той же час сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу і клопотала за цілодобовий домашній арешт із застосуванням всіх обмежень. Клопотання захисників колегія суддів відхилила. Судове засідання тривало понад дві години, за цей час встигли розглянути три томи справи, ще два розглянуть на наступному судовому засіданні, яке відбудеться в кінці лютого.

Іванка Біла



