Сравнение зимней резины Bridgestone Blizzak LM005 и Vredestein Wintrac Pro

Bridgestone Blizzak LM005 – титан среднеевропейского сегмента зимних шин, славится своими уверенными показателями в не самых суровых европейских условиях. В битве далеко не бюджетный, но маневренный Vredestein Wintrac Pro противостоит проверенному временем и широко признанному мастерству Blizzak LM005.

Сравнение Bridgestone Blizzak LM005 и Vredestein Wintrac Pro

Результаты, приведенные ниже, взяты из теста зимних колес UHP 2023/24 года, проведенного Tire Review.

Интересующий размер автошины — это 255/40 R19, который является общим размером множества современных авто.

Дисциплина Bridgestone Blizzak LM005 Vredestein Wintrac Pro Год выпуска 2019 2019 Страны где производятся Венгрия, Польша, Испания, Италия, Франция, Турция Венгрия, Нидерланды Ресурс, км 17420 30160 Сопротивление качению, Н/кН 8,58 9,3 Снег Торможение с 40 до 0 км/ч, м 16,11 16,43 Разгон от 0 до 20 км/ч, с 8,34 8,36 Время прохождения трассы, с 80,32 82,56 Субъективные оценки управляемости, баллы 9,5 9 Мокрая дорога Торможение с 80 до 0 км/ч, м 27,6 30,5 Время прохождения трассы, с 84,77 86,57 Субъективные оценки управляемости, баллы 9,5 9 Аквапланирование, км/ч 100,1 92,8 Сухая дорога Торможение с 100 до 0 км/ч, м 41,7 42,1 Время прохождения трассы, с 53,09 52,87 Субъективные оценки управляемости, баллы 9,8 9,5 Шум Уровень шума, дБ 73,1 73,7 Субьективная оценка шума, баллы 9,75 9,25

Колеса Bridgestone Blizzak LM005 выделяется как лучшее решение в большинстве характеристик, за исключением износа. Более низкое сопротивление качению делает резину более энергоэффективным выбором, что особенно актуально для электромобилей.

Однако важно отметить, что это превосходство в производительности сопровождается компромиссом с точки зрения износа. Vredestein Wintrac Pro указывает на то, что модель ориенитрована на ресурс. Глядя на цену, в голове возникает резонный вопрос, на что рассчитывал производитель,выпуская столь неудачное решение по столь высокой цене?

Инженеры Бриджстоун сделали акцент на производительности. Распространенная дилемма при проектировании шин, где достижение высочайших характеристик часто означает в некоторой степени жертвование долговечностью.

Это сравнение подчеркивает хорошо известный компромисс проектирования колес, отражающий конфликт целей в производстве шин. Хотя такие аспекты производительности, как сцепление, управляемость и эффективность торможения, имеют решающее значение, они часто достигаются за счет долговечности резины.

Автошины Близзак ЛМ 005 — неплохой выбор для тех, кто отдает предпочтение производительности в средних европейских условия. Расширенные возможности в управлении, торможении и комфорте делают свою дело, не зря модель выделялась в множестве независимых европейских тестов.

Однако для пользователей, обеспокоенных долговечностью и износом, как правило, выбирают малоизвестные и максимально дешевые варианты, по типу Premiorri ViaMaggiore Z Plus. Решение в конечном итоге зависит от того, что вы больше цените в колесах: выдающиеся характеристики или увеличенный износ.

Материал лишний раз подчеркивает проблемы современной шинной индустрии, с которыми продолжают сталкиваться производители при балансировании различных эксплуатационных характеристик резиновых компаундов.