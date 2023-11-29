В громаді на Тернопільщині створять житло для 22 внутрішньо переміщених осіб

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш підписав Меморандум про співпрацю з представниками благодійної організації ,,Благодійний фонд МувЮкрейн”, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам.

Представники організації планують переоблаштувати будівлю недіючої поліклініки в Коропецькій громаді під соціальне житло для 22 ВПО.

“Обласна військова адміністрація активно працює над інтеграцією ВПО у громади області. Зокрема, створено Раду ВПО. А також Координаційний центр підтримки цивільного населення – для розв’язання питань щодо соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги постраждалому населенню. Щиро переконаний, що сьогоднішня зустріч та підписання Меморандуму забезпечать продуктивний розвиток нашого подальшого партнерства”, – зазначив Володимир Труш.

Коропецька громада була вибрана не випадково, адже саме там народився батько співзасновниціфонду Богдан Гаврилишин. Він був видатним вченим, українським, канадським, швейцарським економістом, педагогом, громадським діячем та меценатом, виступав радником декількох Президентів України, прем’єр-міністрів, голів Верховної Ради.