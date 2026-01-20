Виды морских перевозок грузов: какими доставляют в Украину
Доставка морями и океанами делает возможной около 80% мировой торговли по объему. Это самый выгодный метод перевозить крупные партии товаров, нефть, зерно на дальние расстояния. Если вы только краем уха слышали о специальных суднах, контейнерах и фрахте, расскажем главное о транспортировке морем.
Виды перевозок морским транспортом
Судоходство реализуется на контейнеровозах, танкерах, балкерах, ролкерах. Эти виды судов обеспечивают перевозки по виду груза и способу доставки:
- В контейнерах. FCL (заполнение всей тары) и LCL (сборные грузы, или же консолидация). Контейнерные перевозки самые выгодные для малого и среднего бизнеса.
- Наливные для жидкостей: нефть, химикаты, масло, сжиженный газ.
- Насыпом. Метод для сыпучей продукции без упаковки (зерно, песок, руда), которую засыпают сразу в трюмы.
- Генеральные — штучные товары в упаковке: коробки, ящики, мешки, паллеты.
- Специальные: опасные грузы, живые животные, химикаты.
По видам рейсов бывают:
- Линейными, то есть по четкому расписанию между портами, как городские автобусы.
- Трамповыми, которые работают по принципу такси. Судно бронируют под конкретный заказ и оно плывет туда, куда нужно заказчику.
Другие виды:
- Паромные — для людей и колесного транспорта.
- Проектные — доставка негабаритных товаров, что требует особых условий погрузки, фиксации и разгрузки.
- Мультимодальные — комбинированная схема, где море — только часть пути.
Главные документы, которыми регулируется морская доставка: коносамент, инвойс, упаковочный лист, а также свод правил Инкотермс. Правильное оформление гарантирует гладкое прохождение таможни и отсутствие проблем с правом собственности.
И напоследок несколько важных терминов:
- Фрахт — тарифы на перевозку у конкретной судоходной линии за 1 м³. Важно, что ставки динамичные и колеблются в зависимости от сезона, спроса, геополитических и экономических факторов.
- Терминал — логистический комплекс для сортировки, временного хранения, консолидации и перегрузки между морским и сухопутным видами транспорта.
- Перевалка — перегрузка с одного судна на другое или с одного вида транспорта на другой.
Стоимость морской доставки самая бюджетная из доступных за счет больших объемов.
Как доставляют морем в Украину
Из-за военной агрессии рф украинский импорт и экспорт вынуждено адаптировался. Прямые заходы судов в порты Черноморска, Одессы ограничены, работают временные морские маршруты. Но логистика не парализована — доставки морем реализуются транзитом через хабы в Европе, то есть мультимодальными маршрутами.
Так, когда судно прибывает в порт Польши, Румынии, груз перегружают на автотранспорт или ЖД. Активно задействуются фидерные суда, которые доставляют контейнеры в Дунайские порты или порты Большой Одессы.
Оба подхода, мультимодальный и фидерный, увеличивают стандартные сроки перевозок, но обеспечивают стабильный товарообмен. При планировании морской поставки стоит учитывать риск атаки портов, терминалов, судов и складских хабов.
Главные нюансы морских перевозок
Логистика морем — это игра в долгую. Сейчас средние сроки составляют 70-75 дней. При выборе логистической компании проверьте, предоставляется ли экспедирование, страхование и отслеживание груза. Пока морская доставка лидирует по востребованности, во многом благодаря невысокому фрахту.