Виды морских перевозок грузов: какими доставляют в Украину

Доставка морями и океанами делает возможной около 80% мировой торговли по объему. Это самый выгодный метод перевозить крупные партии товаров, нефть, зерно на дальние расстояния. Если вы только краем уха слышали о специальных суднах, контейнерах и фрахте, расскажем главное о транспортировке морем.

Виды перевозок морским транспортом

Судоходство реализуется на контейнеровозах, танкерах, балкерах, ролкерах. Эти виды судов обеспечивают перевозки по виду груза и способу доставки:

В контейнерах. FCL (заполнение всей тары) и LCL (сборные грузы, или же консолидация). Контейнерные перевозки самые выгодные для малого и среднего бизнеса.

Наливные для жидкостей: нефть, химикаты, масло, сжиженный газ.

Насыпом. Метод для сыпучей продукции без упаковки (зерно, песок, руда), которую засыпают сразу в трюмы.

Генеральные — штучные товары в упаковке: коробки, ящики, мешки, паллеты.

Специальные: опасные грузы, живые животные, химикаты.

По видам рейсов бывают:

Линейными, то есть по четкому расписанию между портами, как городские автобусы.

Трамповыми, которые работают по принципу такси. Судно бронируют под конкретный заказ и оно плывет туда, куда нужно заказчику.

Другие виды:

Паромные — для людей и колесного транспорта.

Проектные — доставка негабаритных товаров, что требует особых условий погрузки, фиксации и разгрузки.

Мультимодальные — комбинированная схема, где море — только часть пути.

Главные документы, которыми регулируется морская доставка: коносамент, инвойс, упаковочный лист, а также свод правил Инкотермс. Правильное оформление гарантирует гладкое прохождение таможни и отсутствие проблем с правом собственности.

И напоследок несколько важных терминов:

Фрахт — тарифы на перевозку у конкретной судоходной линии за 1 м³. Важно, что ставки динамичные и колеблются в зависимости от сезона, спроса, геополитических и экономических факторов.

Терминал — логистический комплекс для сортировки, временного хранения, консолидации и перегрузки между морским и сухопутным видами транспорта.

Перевалка — перегрузка с одного судна на другое или с одного вида транспорта на другой.

Стоимость морской доставки самая бюджетная из доступных за счет больших объемов.

​​​​​​​

Как доставляют морем в Украину

Из-за военной агрессии рф украинский импорт и экспорт вынуждено адаптировался. Прямые заходы судов в порты Черноморска, Одессы ограничены, работают временные морские маршруты. Но логистика не парализована — доставки морем реализуются транзитом через хабы в Европе, то есть мультимодальными маршрутами.

Так, когда судно прибывает в порт Польши, Румынии, груз перегружают на автотранспорт или ЖД. Активно задействуются фидерные суда, которые доставляют контейнеры в Дунайские порты или порты Большой Одессы.

Оба подхода, мультимодальный и фидерный, увеличивают стандартные сроки перевозок, но обеспечивают стабильный товарообмен. При планировании морской поставки стоит учитывать риск атаки портов, терминалов, судов и складских хабов.

Главные нюансы морских перевозок

Логистика морем — это игра в долгую. Сейчас средние сроки составляют 70-75 дней. При выборе логистической компании проверьте, предоставляется ли экспедирование, страхование и отслеживание груза. Пока морская доставка лидирует по востребованности, во многом благодаря невысокому фрахту.