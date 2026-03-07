Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2026: переміг тернополянин Тарас Радь

У перший змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026 на старт вийшли 19 українських параатлетів. Зокрема у парабіатлоні (спринт, клас сидячи) Україну представляли Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук та Тарас Радь.

Саме тернополянин Тарас Радь приніс Україні першу золоту медаль цих Ігор. Він переміг у спринтерській гонці з парабіатлону серед спортсменів класу сидячи, ставши чемпіоном Паралімпіади-2026.

XIV зимові Паралімпійські ігри тривають з 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Під час змагань розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.

Збірна України виступає на цих Іграх рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.