На війні загинув захисник Богдан Поляний з Тернопільщини

Підгаєцька громада знову схиляє голови у глибокій скорботі.

Страшна війна забрала життя нашого земляка, відданого захисника України — Богдана Поляного (13 березня 1977 р.н)., повідомляє міська рада.

Він присвятив себе захисту Батьківщини, служачи водієм-електриком у відділенні ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А4773.

Богдан загинув 3 березня 2026 року поблизу населеного пункту Велика Михайлівка на Дніпропетровщині. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок удару ворожого FPV-дрона. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, виявляючи мужність та стійкість у боротьбі за нашу свободу.

Завтра, 8 березня, о 13:00 годині ми зустрічатимемо нашого Героя у селі Вага. Звідти траурний кортеж прямуватиме до рідного дому Захисника у Підгайцях. О 19:00 годині відбудеться панахида. Чин похорону призначено на понеділок, 9 березня, о 13:00 годині.

Просимо мешканців громади вийти та гідно зустріти воїна, віддавши останню шану тому, хто віддав за нас найцінніше — своє життя. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Богдана. Розділяємо ваш біль та молимося за упокій душі світлого воїна.

Вічна пам’ять 🕯️