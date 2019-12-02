Инвестиционное гражданство Вануату – снижение стоимости паспорта

Сегодня довольно сложно среди офшорных юрисдикций выбрать действительно удобную, надёжную систему. Но набирающая сейчас популярность страна Тихого океана Вануату недавно начала предлагать действительно выгодную и доступную паспортную программу. Теперь стать гражданином этого островного государства не составляет практически никаких трудностей, а не самая большая известность на мировой арене даёт только плюсы для инвесторов со всего мира. Вместе с возможностью получения второго гражданства Вануату обеспечивает высокую скорость оформления и низкий уровень инвестиций в экономику, необходимый для получения паспорта.

Преимущества и возможности гражданства Вануату

Вануату — крупнейший офшорный центр, что создает для инвесторов отличные условия в валютно-финансовых и фискальных операциях. Хотя страна находится достаточно далеко, она предлагает большой перечень возможностей для своих новых потенциальных граждан.

Гражданство Вануату обеспечивает владельцу безвизовый доступ к более чем 130 странам мира, включая Сингапур, ЕС и Великобританию, давая серьезное преимущество людям, которым приходится много перемещаться по планете.

Среди главных достоинств паспорта Вануату также стоит отметить:

Высокая скорость оформления – всего от 4 до 6 недель, что является одним из самых лучших показателей по сравнению с другими странами, где процесс оформления может занимать от нескольких месяцев до года;

Анонимность и конфиденциальность процесса получения гражданства

Не обязательно присутствовать на острове при оформлении (однако после одобрения заявки инвестор и его семья обязаны принять присягу, но это возможно сделать и в представительствах государства в Бангкоке и Гонконге);

Нет требований по проживанию;

Гражданство может передаваться по наследству;

Открытие банковских счетов и хранение активов в надёжных мировых банках;

Кроме самого инвестора гражданство могут получить супруг или супруга, дети до 25 лет, находящиеся на обеспечении родителей, родители от 65 лет с обеих сторон;

Отсутствие налога на прирост капитала, на наследство и мировой доход. НДС составляет всего 12,5%, а корпоративный налог вовсе не взимается.

Ещё одним значительным бонусом при получении гражданства Вануату является объективная проверка благонадёжности, которая не зависит от предыдущих отказов. Во время этого процесса власти не будут основываться на решении других государств об отказе в получении паспорта, а лишь на собственной проверке, которую проводит подразделение финансовой разведки правительства Вануату (Financial Intelligence Unit, Government Of Vanuatu). Для сравнения страны Карибского региона обмениваются информацией о заявителях, таким образом вам будет сложно получить одобрение в одной стране, получив отказ в другой.

Однако несмотря на такой плюс, проверка в Вануату всё равно будет проводится очень тщательно, и только после этого можно надеяться на получение гражданства. Паспорт не смогут получить лица, которые находятся в национальном или международном розыске, а также при наличии уголовного производства или судимости по тяжким уголовным преступлениям. Вануату дорожит своей репутацией и такие условия играют на руку тем, кто не подпадает под вышеуказанные условия – с паспортом этой страны легко открывать счета в солидных банках.

Следует помнить, что в 2017 году для улучшения репутации и повышения уровня безопасности Вануату ограничила возможность на получение гражданства для Ирака, Ирана, Йемена, Сирии и Северной Кореи.

Что изменилось в паспортной программе

Сейчас на Вануату объем документов для оформления гражданства значительно меньше, чем требуется в других странах. Всё потому, что правительство Вануату приняло решение изменить программу гражданства, чтобы улучшить процесс проверки на благонадежность и упростить его, снизив количество необходимых документов.

Вдобавок для конкурентоспособности своей страны, власти снизили стоимость гражданства, поскольку проблема ценообразования в приоритете для государства. Так заявляют в Информационном Центре Вануату. Таким образом, цены на получение гражданства за инвестиции теперь такие:

Один заявитель – 150 000 долларов;

Супруги – 170 000 долларов;

Супруги с одним ребёнком до 18 лет – 185 000 долларов;

Супруги с двумя детьми до 18 лет – 200 000 долларов.

Причём в стоимость этих инвестиций также входит замена паспорта в будущем, затрата на перевод и легализацию документов.

Благодаря этой реформе паспортная программа Вануату занимает 6-е место среди лучших программ гражданства за инвестиции и обгоняет таких сильных конкурентов, как Мальта и Кипр.

Достойная замена западным юрисдикциям

На сегодняшний день Вануату не имеет конкурентов в Тихоокеанском регионе, что обеспечивает стране постоянный приток инвесторов и популярности. Это государство привлекает своей лояльной и удобной паспортной программой, возможностью оптимизировать налогообложения и свободно перемещаться по планете. Прекрасный выбор для тех людей, кто ищет альтернативные варианты, ведь программа Вануату сильно обгоняет карибские аналоги, быстро становясь приоритетной целью инвесторов.