Як стрімери мотивують гравців робити крупні ставки в віртуальних ігорних клубах?

Чи правда, що стрімери провокують ігрову залежність у глядачів?

На сьогодні в інтернеті популярністю користуються стрімінг-канали, де грають в ігрові автомати безкоштовно. І якщо стрімер отримує крупні призи, є користувачі, які звинувачують ігрові клуби в підкручуванні відеослотів. Але гемблери з досвідом скажуть вам, що залежність від азартних ігор починається саме з того, що людина отримує крупний виграш. Цей момент фіксується в мізках, а адреналін випалює його в пам’яті. І хоч після цього користувач буде програвати, він чекатиме на таку ж саму перемогу. Тому, коли глядачі дивляться подібні стріми, у їхніх головах починає формуватись залежність. Адже вони отримують ті ж емоції, що і стрімер, тому в них з’являється бажання грати. Вони бачили скільки разів вигравали власники стрімів, тому впевнені, що зможуть так само. А якщо користувачі отримають крупний куш після перегдяду, то залежність лише закріпиться. І перестати грати, продовжуючи дивитись стріми про казино, дуже нелегко. Коли гравець реєструється в клубі, де нема можливості заблокувати профіль, він програє все, що має.

Чому користувачі вірять у постійні крупні виграші?

Особливості сприйняття і нашої пам’яті формують ілюзію виграшів. Гра у стрімерів має таку ж саму статистику, які і у всіх інших гемблерів. Однак у них є можливість програвати великі суми коштів, а прості клієнти казино її не мають.

В мережі ходять чутки, що оператори СлотВ та Плейфоруна створюють платформу з піратськими слотами, доступ до якої мають лише стрімери. Це дозволить створити видимість легких виграшів, аби потенційні клієнти реєструвались на сайтах казано і робили великі ставки.

Гральні заклади не можуть втрутитись в ліцензовану гру і вплинути на те, виграє гемблер чи ні. А от створити сайт з підставним софтом можливість є. Хоча це дуже сильно підірве репутацію оператора, якщо про це стане відомо.

Які висновки можна зробити?

Стрімери грають в казино, тому що це їх робота, за яку вони отримують кошти, і варто зазначити, немаленькі. Тому, навіть, якщо вони роблять ставки на свої власні гроші, це не важливо, адже у них достатньо великий бюджет, аби покрити свій програш в ігровому онлайн клубі. Враховуючи це, власники стрімів можуть крутити барабани в гральних закладах годинами по декілька разів на тиждень, грати на швидкі спіни на великій дистанції. Звичайно, час від часу вони будуть отримувати перемогу і ловити крупні множителі на великі ставки. І саме це гемблери запам’ятають більш за все, у них складеться уявлення, що якщо робити багато депозитів – перемога неминуча. І стрімери запевняють гравців, що, натискаючи кнопку «Спін», можна виграти багато грошей.





