До Байковець приєднаються ще два села — зі Збаразького району

29 листопада відбулася позачергова 57 сесія Байковецької сільської ради. На порядок денний було винесено три питання. Зокрема, про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік та про затвердження рішення виконавчого комітету.

Особливий інтерес депутатів викликав розгляд третього питання – рішення сесії Стриївецької сільської ради Збаразького району про намір мешканців сіл Стриївка та Травневе приєднатися до Байковецької громади. Під час обговорення Байковецький сільський голова Анатолій Кулик зазначив, що децентралізація в Україні на етапі завершення. Це стосується Тернопільщини і її районів, а також Байковецької громади.

За словами Анатолія Кулика, зацікавленість у приєднанні до нашої громади виявили і ряд інших сіл, але пропозиції від них ще не надійшли.

На завершення сесії депутати Байковецької сільської ради дали згоду на доєднання до нашої громади сіл Стриївка і Травневе.