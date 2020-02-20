Коронавірус прорвав гнійники в мозку, людські страхи та ланцюгову реакцію в недомізках місцевої влади, – Дзвінка Торохтушко
Приват забитий. Бо я з Тернополя. Що у вас там робиться?
Люди!!! В нас просто люди. Нічого особливого, що могло б викликати у мене здивування.
Коронавірус виявився тою інфекцією, яка прорвала гнійники в мозку, духовні флюси і людські страхи.
Це викликало ланцюгову реакцію в недомізках місцевої влади. На цьому можна пекельно попіаритись. І “накосити бабла”.
Люди налякані і до всирачки довірливі.
Такої пандемії побожності я давно не бачила. Навіть, при атиповій пневмонії і свинячому грипі.
Так – санаторій у Микулинцях практикує лікування водичкою, масажем суглобів, хребта. На жаль, не на лікуванні інфекційних хвороб.
Але… Немає таких проблем, які неможливо вирішити. Якщо їх вирішувати, звичайно.
На жаль, ми в Україні, де високі гасла про цінність кожного життя давно перейшли в низинну площину знецінення не лише людського життя, а й внутрішню особисту блокаду моральних критеріїв.
Звідси – толерування бездіяльності влади і безмірна надія на вселенське Боже милосердя.
Коронавірус просто прорвав чиряки в душах і повилазили всі приховані українські дулі з кишень.
Ну, що зробиш? Не владарює в нас кошовий отаман Сірко, який дозволив свого часу татарам, коли в них в Криму були проблеми значно більшого масштабу, селитись у причорноморських степах. Бо: ” Ми повинні бути людьми!”.
У нас інше. Хата скраю.
Чекаю появи білбордів з фото претендентів на корону міського голови.
І також варто було би позбирати всі коменти під постами про коронавірус і видати їх окремим томом для Інституту Національної Пам`яті.
Для чого?
Щоб ті народи, які заселять нашу землю після нас, мали уяву від чого вимерли українці. І знали, що в історії нашого народу була ще одна біла пляма.
Насправді скіфам з неба впали не лише меч, плуг і чаша. А ще й граблі.
Бо вірус взаємоненависті значно страшніший від коронавірусу.
Дзвінка Торохтушко