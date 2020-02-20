Акушер-гінеколог Олег Данилюк: «Назвати причину, чому з’являється фіброміома матки у жінок, досі не можливо»

Коли проблеми зі здоров’ям спіткали жінку, це вдвічі важче, адже вона –продовження роду людського, жінка – це мати. Гінекологічні захворювання зустрічаються дуже часто, інколи лише оперативне лікування є їхнім вирішенням.

Великою проблемою XXI століття є фіброміома матки, вчасне лікування та діагностування якої може зберегти жіноче здоров’я. Інколи жінки через своє халатне ставлення втрачають один з найважливіших органів. Як цього уникнути, розповів завідувач гінекологічного відділення міської лікарні № 2, акушер-гінеколог Олег Данилюк.

«Фіброміома розміром у 10-літрове відро»

– Олегу Ігоровичу, розкажіть, що таке фіброміома матки?

– Це пухлина, яка розвивається з м’язової та сполучної тканини. Таке захворювання зазвичай на ранніх стадіях є безсимптомним. Уявіть собі, ви живете спокійно і навіть не підозрюєте про те, що у вас може зненацька утворитися вузол, який у подальшому буде рости, а може, навіть і перерости у більш серйознішу проблему. Вважається, що однією із причин її розвитку є порушення в гормональній системі. Однозначно, це пухлина доброякісна, проте ніхто не заперечує того факту, що «дякуючи» фіброміомі, жінка страждає від багатьох інших захворювань, а цей процес доброякісним не назвеш. Про фіброміому є дуже багато публікацій, і на теренах інтернету ви можете прочитати, що така патологія зустрічається частіше в жінок у передклімактеричному віці. Але хочу зауважити, що це захворювання вже почало молодшати.

– Звідки воно береться та чому становить небезпеку?

– Кожна жінка, та й людина загалом, повинна бути свідома і кожного року проходити медичний огляд. За статистикою, лише 30-35% жінок мають фіброміому і знають про неї. Насправді ж через безсимптомне протікання вона зустрічається приблизно у половини жінок. Поява кровотечі та збільшення менструальних днів – це причина, через яку жінка звертається до лікаря. Хоча, крім того, її можуть турбувати часті позиви у туалет, коли аналізи сечі в нормі, закрепи. Тобто є випадки, коли фіброміома росте та не заважає життю жінки, а є, коли організм сам подає сигнали про обстеження та лікування цього порушення. У мене була пацієнтка, яка думала, що у неї рак, і через страх не зверталася до лікарів, вирішила, «доживати так». Коли вона не змогла спати на спині, прийшла до нас. Ми видалила фіброміому розміром у 10-літрове відро. Уявіть собі!

– Ви сказали, що ця хвороба помолодшала…

– Так, як я говорив вище, зустрічалися випадки, що фіброміому діагностували у жінок, які виносили та народили дітей, тобто у віці, коли матка вже виконала свою основну функцію. Якщо раніше операції проводились у жінок віком 40-50 років, то зараз – навіть у 23 роки. Більше того, серед пацієнтів є ті, які ще не народжували дітей. Достеменно назвати причину, звідки та від чого з’являється фіброміома, не можна. Її досі не визначено. Точно можна сказати, що це гормональний збій. Є версія, що в жінок із надлишковою вагою фіброміома з’являється частіше, ніж у худих. Але серед моїх пацієнток були дівчата зовсім худі, я би сказав худющі. Також є версії, що появу фіброміоми спричиняють часті аборти, запальні процеси, супутні захворювання, але знову ж таки це все версії, однієї причини досі немає.

«Новітній метод лікування – емболізація маткових артерій»

– Чи можете сказати, як зарадити цьому?

– Ні. На жаль, я не можу назвати критеріїв, що робити, аби фіброміома не з’явилася. Якби хтось і знав точну причину, то вважаю, з’явились би і вакцини, і ліки, котрі запобігали би розвитку цього захворювання, але на жаль… Фіброміома – це досі відкрите питання для вивчення. У мене були пацієнтки, котрі живуть досить забезпечено, їх не турбують нервові розлади, різного роду стреси та психози, вони важко не працюють, часто відпочивають та приділяють своєму здоров’ю багато часу, однак страждають цією недугою. Тому причин, як цьому зарадити, на даний час немає, так само як і немає точної причини появи.

– Які є методи лікування фіброміоми?

– Раніше вважалося так: якщо жінку нічого не турбує, фіброміома, а точніше вузол, не викликає болів, кровотеч, то вона спостерігається в лікаря, здає аналізи та перебуває під наглядом. Якщо є кровотечі, виникає больовий синдром, відбувається видалення фіброміоми. У залежності від розташування міоми оперативне лікування може обмежитись видаленням лише вузла і збереженням матки. Новітнім методом лікування стала емболізація маткових артерій, яка обумовлена розвитком ангіографії – це діагностична методика, котра дозволила візуалізувати (бачити) судини, в тому числі й маткові.

– Нам відомо, що саме Ви стали першим гінекологом в Україні, який практикує таке оперативне втручання.

– Щоби проводити дані операції, слід не просто знати, як технічно це зробити, а й розуміти, що від твоїх рук залежить подальше майбутнє жінки. В Україні, як і в цілому світі, емболізацію маткових артерій проводять ендовоскулярні хірурги. Щоби ви розуміли: є жінка з фіброміомою, гінеколог обстежив, виявив, обрав цей метод лікування, направив до ендовоскулярного хірурга, який зробив операцію, але подальше спостереження відбувається знову ж у гінеколога. Однак я вважаю, що якщо вже лікувати пацієнта, то робити це повинен той самий лікар. Я є лікуючим лікарем своїх пацієнтів, оперую їх і спостерігаю за їхнім самопочуттям тривалий час.

– Де навчилися даного методу?

– У Києві в інституті хірургії та трансплантації О. Шалімова. Уперше про такий метод лікування почув досить давно. Мене дуже цікавило, як можна провести операцію таким чином, щоби зберегти матку, адже це один із найважливіших жіночих органів. Щоби провести таку операцію, має бути відповідне обладнання – ангіограф. Через його відсутність операції не могли проводитись на базі нашої лікарні. З його появою у нас розширились можливості. На цьому апараті проводяться не лише операції гінекологічні, – він допомагає проводити втручання при інфарктах, інсультах, захворюваннях судин кінцівок тощо.

– Як проходить операція?

– Ангіограф допомагає швидко спрацювати та врятувати пацієнта. Коли стається інфаркт, судини закриваються і кров не надходить, таким чином може настати смерть. За допомогою обладнання судина відкривається, кров надходить, пацієнт врятований. Моя операція відбувається цілком навпаки. Ми повинні закрити судини для того, аби кров не надходила по судинах до вузлів міоми. Тим самим не давати можливості їм рости. Є набір катетерів, які використовуються під час операції, є емболи – це маленькі кристалики, які нагадують пісок. Саме їх вводять у судинку і вони створюють бар’єр, аби кров не надходила до фіброміоми. Коли клітина не має чим харчуватися, вона відмирає.

На початку операції роблять укол у пах, в стегнову артерію. Слід зауважити, що таке втручання може проходити під місцевим наркозом або ж навіть і без нього. Після уколу спеціальним інструментом заходимо в артерію, тоді вже справді пацієнт нічого не відчуває, бо судини не мають нервових закінчень. Медичним приладдям наближаємось до маткових артерій, які з’єднані з вузлом, і «запломбовуємо» їх. Кров перестає надходити. І з часом вузол зменшується, всихає та відмирає. Є такі вузли, які ростуть всередину, тобто у порожнину матки, це одні з найнебезпечніших вузлів, оскільки кровотечі при них є дуже великими. Але і їх ми лікуємо цим методом. Після всихання такого вузла він сам може вийти з порожнини матки.

«Спочатку лікуємо, потім вагітніємо»

– Чи може відновитися кровоток у судинах?

– Приблизно у 3% випадків, але все-таки цей ризик є. Варіант, що стрімкий потік крові проб’є прохідність судин, звісно, можна розглядати. Кров може знайти маленькі судини, через які в обхід доєднається до вузла і буде його підхарчовувати, але все одно це не буде достатня кількість крові, аби він повноцінно ріс.

– Як впливають вузли на вагітність та дітонародження?

– Жінки з фіброміомою вагітніють, але носіння плоду може супроводжуватись проблемами. Вузли, які ростуть у середину, служать як контрацептив, як спіраль, відповідно вагітність може не настати. Є випадки, коли жінки не доношують плід саме через фіброміому. Доказовим є те, що коли така жінка вагітніє, під час росту дитини росте й вузол. Для росту вузлів потрібні ті самі гормони, що й для розвитку вагітності. У жодному разі, якщо у жінки перша бажана вагітність, ми не порадимо її переривати. Ми носимо дитину, спостерігаємо й уникаємо будь-яких стресів та напруг, які могли би спричинити викидень. Тому наголошую, що коли у жінки є така проблема, її варто пролікувати, а потім вагітніти, аби не нашкодити собі та майбутній дитині.

– Чи страждають жінки, які не живуть статевим життям, фіброміомою?

– Страждають. Так само як і ті, які ведуть статевий спосіб життя. Справа у задоволенні від статевого життя. Оргазм – це викид гормонів, які потрібні жіночому організму для нормального функціонування. Врешті-решт вони і впливають на настрій та самопочуття.

– Чи може вплинути спіраль на фіброміому або ж її лікування?

– Немає достовірної статистики, яка би сказала, що у жінок, які використовували спіраль, фіброміома з’являється рідше або ж, навпаки, частіше. Спіраль – це чужорідне тіло перш за все, яке вставляється в матку, аби запобігти небажаній вагітності. Носіння спіралі також має свої нюанси, до прикладу, позаматкова вагітність, коли відбулося запліднення і плідне яйце не в змозі закріпитися в матці і залишається в трубі. Те саме стосується й інфекції, яка може потрапити в трубу і там розвиватися. Нюансів дуже багато, однак є і позитивні сторони. Оскільки все йде вперед, новітні спіралі мають функцію не лише контрацептиву, а ще й лікування. Кожного дня спіраль виділяє певну дозу гормону, який може нормалізувати менструальний цикл. Ці ж спіралі застосовують для лікування фіброміоми при сильних кров’янистих виділеннях.

«Є різниця, коли матку видалити в 55-ть, а коли у 30 років»

– Скільки є методів лікування фіброміоми?

– Хірургічне (лапороскопія, лапаротомія), коли вирізається сам вузол або ж матка з вузлом; медикаментозне, коли пацієнту призначаються препарати, котрі гальмують ріст вузла; емболізація маткових артерій. Є безліч лікарів, які схиляються до видалення матки разом з вузлами, так би мовити, нема органа – немає проблем. Справді, якщо відбувається така операція, гарантія 100%, що ця патологія вас більше не турбуватиме. Я схиляюся до такого методу, коли у жінки є діти, більше вагітніти вона не має бажання, і бачить операцію як найдієвіший спосіб захисту, тільки тоді я прийматиму рішення видаляти матку. Різниця велика, коли матку видаляють в 55 років і коли пропонується видалення у 30-ть. Є моменти, коли під час настання клімаксу вузли самі всихають і не турбують пацієнтку. Тому все абсолютно індивідуально. До кожної жінки підбирається той метод лікування, який є правильним саме для неї.

– Яка вартість такої процедури?

– А ціна напряму залежить від використаного матеріалу. Поясню чому. Емболи, про які ми говорили, є українського та європейського виробництва. Звісно, наші набагато дешевші і нічим не програють закордонним. Якщо порівняти цінову політику, то закордонний продукт сягатиме близько 9 тисяч гривень, тоді як наші емболи в декілька разів дешевші. На жаль, на даному етапі немає державних програм для проведення даних операцій безкоштовно.

– Звісно, заперечувати не буду, що вагітність – це унікальний надзвичайний процес, який потребує спокою та належного догляду. Однак трапляється так, що в жінки настає недостатність шийки матки, тобто в порожнині матки розвивається плід, і шийка матки повинна бути щільно закрита. Гормональні порушення, аборти в анамнезі, попередні пологи, травматизація шийки – це одні з причин, через які може виникнути недостатність шийки (істмікоцервікальна недостатність). Тоді може настати передчасне вкорочення або відкриття шийки матки, що загрожує передчасними пологами. Коли на УЗД видно, що шийка матки стає помітно коротшою, виявляємо істинну причину та усуваємо її.

Раніше шийка зшивалася нитками – це хірургічний метод. Матка з дитинкою росте, а ниточка тримає шийку, аби та не відкрилася передчасно. Коли вагітність доношується, нитка розрізається і пологи проходять природнім шляхом. Є інший метод накладання акушерського песарію, він має форму метелика. Вставляється він у піхву жінки, таким чином розвантажується шийка матки. Цей метод можна застосовувати на будь-якому терміні вагітності. Накладання песарію займає 10 секунд. Зазвичай жінка не відчуває, що всередині він є. Бувають, звісно, моменти, коли нам доводиться і передчасно його витягувати, аби не було дискомфорту, але це рідкість. Такий метод практикується багатьма лікарями нашого відділення, хоча першим почав це робити також я.

Соломія Вершигора



