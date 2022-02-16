Тернопільська влада зобов’язує відновити опалення місць загального користування і фактично змушує співвласників споживати послугу навіть якщо вони цього не бажають
Додаткові рахунки за централізоване опалення скасовуються та знижуються.
Не обійшлось і без ложки дьогтю. Пункт 2 рішення зобов’язує відновити опалення місць загального користування і фактично змушує співвласників споживати послугу навіть якщо вони цього не бажають.
Немудрість цього пункту полягає у тому, що більшість будинків мають критично незадовільні енергозберігаючі характеристики і примусове опалення місць загального користування – це великі гроші на вітер.
Щоб економити газ – треба проводити термомодернізацію і оптимізовувати (скорочувати) опалювальні площі, а не розширювати їх. Та ще й без згоди співвласників.
А як бути з будинками які повністю відмовились від централізованого опалення, але по їх технічній документації місця загального користування мали б опалюватись??? Міська рада знову буде їх підключати до централки? Чи люди мають тепер індивідуальними котлами організувати опалювання під’їздів?
Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт