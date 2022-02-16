Тернопільська влада зобов’язує відновити опалення місць загального користування і фактично змушує співвласників споживати послугу навіть якщо вони цього не бажають

Сьогодні міська влада, без жодних змін законодавства (!), самостійно скоригувала рахунки за оплату транзитних трубостояків та обігрів місць загального користування.

На разі, рахунки “за транзит” повністю скасовуються!

Але найцікавішим є пункт 1.3 даного рішення виконавчого комітету. Він наочно демонструє, що фактичний розмір тарифу за тепло у руках місцевої влади. Завжди можна “зі стелі” взяти понижуючий чи підвищуючий коефіцієнт.

Нагадую про цю постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

Не обійшлось і без ложки дьогтю. Пункт 2 рішення зобов’язує відновити опалення місць загального користування і фактично змушує співвласників споживати послугу навіть якщо вони цього не бажають.

Немудрість цього пункту полягає у тому, що більшість будинків мають критично незадовільні енергозберігаючі характеристики і примусове опалення місць загального користування – це великі гроші на вітер.

Щоб економити газ – треба проводити термомодернізацію і оптимізовувати (скорочувати) опалювальні площі, а не розширювати їх. Та ще й без згоди співвласників.

А як бути з будинками які повністю відмовились від централізованого опалення, але по їх технічній документації місця загального користування мали б опалюватись??? Міська рада знову буде їх підключати до централки? Чи люди мають тепер індивідуальними котлами організувати опалювання під’їздів?

Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт