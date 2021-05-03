Стало відомо скільки призових заробили тернопільські біатлоністи у зимовому сезоні

У зимовому біатлонному сезоні-2020/21, який нещодавно завершився, четверо вихованців тернопільського біатлону заробили призові. Загалом їх назбиралося не так багато – на всіх 65 тисяч 150 євро, пише Номер Один.

За інформацією “Суспільне Спорт”, найбільше призових серед цієї четвірки заробила олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна – 25 тис. 650 євро. Друге місце у призовому рейтингу посів капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний – 25 тисяч євро. На третьому місці Анастасія Меркушина – 13 тис. 500 євро. І замкнув четвірку зі скромною сумою у 1 тисячу євро Руслан Бригадир.

Одноразово найбільший гонорар у розмірі 6 тисяч євро за бронзу в естафеті на чемпіонаті світу заробила легедарна українська біатлоністка Олена Підгрушна.

Нагадаємо, у сезоні-2020/21 у загальному заліку кубка світу Дмитро Підручний з 294 очками опинився на 25 місці, Олена Підгрушна маючи 193 бали закінчилася сезон на 39 позиції, а Анастасія Меркушина з 73 очками зайняла 57 місце. Руслан Бригадир не брав участі в жодному етапі кубку світу.