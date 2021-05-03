У пам’ять про Дмитра Мудрого висадили буковий гай: тернополяни здійснили мрію 24-річного пластуна (фото)

У парку Національного Відродження діти і дорослі посадили 25 буків. Це число символічне, адже саме стільки років мало б виповнитися юнаку, життя якого трагічно обірвалося у березні. До акції «Тихий гай» долучилися близько півсотні тернополян.

Це –учні мистецької школи-ліцею імені Ігоря Ґерети, пластуни, рідні та знайомі хлопця, активні тернополяни. Саджанці дерев передали з Умані батьки подруги Дмитра Ярини Остапчук.



Це був неймовірний день, разом з вами ми посадили молоді дерева, які виростуть і стануть справжнім «Тихим гаєм», – ділиться емоціями мама Дмитра, тернопільська журналістка Олена Мудра. – Багато людей цього дня вперше в житті садили дерева. Я щиро вдячна кожному за підтримку і пам’ять. Наш чудовий світлий Діма дуже любив буки. Тепер вони міцнітимуть, ростимуть на радість людям і нагадуватимуть усім нам про нього, його добре серце і великі мрії. Дякую моїм синам Павлу і Денису за реалізацію цього задуму і родині Ярини Остапчук за дерева і за добрі серця.



Днями минуло 40 днів після смерті Дмитра Мудрого. Під час екологічної акції рідні і друзі згадували хлопця, говорили про проблеми, які його хвилювали, велику любов до природи. Брат Павло Мудрий розповів, що їх дуже непокоїли масштабні вирубування лісів в Україні, зокрема у Карпатах.

Ми розуміли, що потрібно щось робити, – розповідає Павло. – Багато говорили про це, думали, що можна вдіяти, аби це зупинити. Тому вирішили садити дерева. Це те, що може зробити кожен. У минулому році ми посадили 31 дерево. Хотіли і далі продовжувати цю справу. Тому сьогоднішня акція дуже важлива для усіх нас.