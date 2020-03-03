Зберігаємо спокій та миємо руки: В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Вже зараз медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.

Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд.

❗Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел:

➡ Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання на сторінці Центр громадського здоров’я України

➡ На сторінці Міністерство охорони здоров’я України

➡ World Health Organization (WHO) та на сайті: https://www.who.int/

➡ World Health Organization Ukraine

➡ CDC (Центрів з контролю та профілактики захворювань в США) та на сайті CDC: http://bit.ly/30GPvGU

❗Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:

▪ Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд. http://bit.ly/2I6xnOd

▪ Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). http://bit.ly/2VDdSVg За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.

▪ Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.

▪ Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

❗Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

▪ Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

▪ Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

▪ Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.

▪ Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

▪ Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

❗Тут всі дописи про коронавірус. Знайдіть час, аби перечитати:

▪ Як зменшити ризики захворіти: http://bit.ly/2SXRl3L

▪ База знань про СОVID-19 з достовірними джерелами і візуальною інформацією: http://bit.ly/39rwXO7

▪ Про фейковий захист від коронавірусу: http://bit.ly/36P9vZu

▪ Що варто знати про вірус: http://bit.ly/2RkJnRK

▪ Про дезінформацію і коронавірус: http://bit.ly/2V27pmP

▪ Про коронавірус і грип: http://bit.ly/3b46O9s

▪ Як спрямувати занепокоєння у продуктивному напрямку: http://bit.ly/2vddHpb

▪ Поради для медичних працівників, які працюють з людьми, які мають підозру чи підтверджений коронавірус: http://bit.ly/2HUdeL4

Уляна Супрун