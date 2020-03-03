Зберігаємо спокій та миємо руки: В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу
В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Вже зараз медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.
Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд.
❗Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел:
➡ Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання на сторінці Центр громадського здоров’я України
➡ На сторінці Міністерство охорони здоров’я України
➡ World Health Organization (WHO) та на сайті: https://www.who.int/
➡ World Health Organization Ukraine
➡ CDC (Центрів з контролю та профілактики захворювань в США) та на сайті CDC: http://bit.ly/30GPvGU
❗Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:
▪ Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд. http://bit.ly/2I6xnOd
▪ Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). http://bit.ly/2VDdSVg За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.
▪ Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.
▪ Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.
❗Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:
▪ Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
▪ Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
▪ Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.
▪ Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
▪ Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.
❗Тут всі дописи про коронавірус. Знайдіть час, аби перечитати:
▪ Як зменшити ризики захворіти: http://bit.ly/2SXRl3L
▪ База знань про СОVID-19 з достовірними джерелами і візуальною інформацією: http://bit.ly/39rwXO7
▪ Про фейковий захист від коронавірусу: http://bit.ly/36P9vZu
▪ Що варто знати про вірус: http://bit.ly/2RkJnRK
▪ Про дезінформацію і коронавірус: http://bit.ly/2V27pmP
▪ Про коронавірус і грип: http://bit.ly/3b46O9s
▪ Як спрямувати занепокоєння у продуктивному напрямку: http://bit.ly/2vddHpb
▪ Поради для медичних працівників, які працюють з людьми, які мають підозру чи підтверджений коронавірус: http://bit.ly/2HUdeL4