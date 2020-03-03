12:12 | 3.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Зберігаємо спокій та миємо руки: В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Вже зараз медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.

Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд.

Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел:

 Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання на сторінці Центр громадського здоров’я України
 На сторінці Міністерство охорони здоров’я України
 World Health Organization (WHO) та на сайті: https://www.who.int/
 World Health Organization Ukraine
 CDC (Центрів з контролю та профілактики захворювань в США) та на сайті CDC: http://bit.ly/30GPvGU

Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:

 Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд. http://bit.ly/2I6xnOd

 Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). http://bit.ly/2VDdSVg За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.

 Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.
 Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

 Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
 Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
 Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.
 Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
 Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

Тут всі дописи про коронавірус. Знайдіть час, аби перечитати:

 Як зменшити ризики захворіти: http://bit.ly/2SXRl3L
 База знань про СОVID-19 з достовірними джерелами і візуальною інформацією: http://bit.ly/39rwXO7
 Про фейковий захист від коронавірусу: http://bit.ly/36P9vZu
 Що варто знати про вірус: http://bit.ly/2RkJnRK
 Про дезінформацію і коронавірус: http://bit.ly/2V27pmP
 Про коронавірус і грип: http://bit.ly/3b46O9s
 Як спрямувати занепокоєння у продуктивному напрямку: http://bit.ly/2vddHpb
 Поради для медичних працівників, які працюють з людьми, які мають підозру чи підтверджений коронавірус: http://bit.ly/2HUdeL4

Уляна Супрун

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *