У Тернополі відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з веслування на байдарках та каное серед ветеранів

На Водній арені “Тернопіль” сьогодні, 28 серпня, відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з веслування на байдарках та каное серед ветеранів. Привітав учасників змагань заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко.

“Водна арена “Тернопіль” приймає перші змагання такого рівня. На чемпіонат з веслування на байдарках та каное серед ветеранів приїхали спортсмени не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону. Це ще раз доводить те, що Водна арена “Тернопіль” має всі перспективи стати центром водного спорту у Європі, – каже Віктор Устенко. – Також сьогодні хочу побажати усім спортсменам подолати особисті рекорди та здобути бажану перемогу”.

Участь у змаганнях беруть веслувальники з різних областей України – учасники чемпіонатів України, Європи, світу та Олімпійських ігор, які свого часу завойовували медалі у цьому виді спорту. Також приїхали спортсмени із Білорусі.

Спортсмени виступатимуть у своїх вікових групах у класах байдарок і каное-одиночок, двійок і четвірок.

Під час чемпіонату тернополяни мають змогу вболівати й підтримати своїх земляків – ветеранів веслувального спорту, які колись здобули не одну перемогу європейського й світового рівнів, а зараз вийшли на дистанції Водної арени у рідному місті.

Додамо, що Водна арена “Тернопіль” – проєкт програми Президента “Велике будівництво”. Після повного введення в експлуатацію об’єкта та проведення чемпіонату світу серед ветеранів Водна арена “Тернопіль” стане головною базою для підготовки національних збірних з веслування на байдарках і каное.

ФОТО: https://fex.net/uk/s/b2y3pbo