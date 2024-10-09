Тернопільщина втратила захисника Олега Мірошніченко

Копичинецька міська рада зі смутком повідомляє про загибель військовослужбовця Мірошниченка Олега Валерійовича, 28.07.1989 року народження.

Олег Валерійович був призваний до лав ЗСУ з 14.09.2022 р.

Він виконував обов’язки старшого кухаря відділення їдальні взводу матеріального забезпечення. 25.09.2024 року Олег помер в населеному пункті Суджа Курської області.

За час проходження військової служби, військовослужбовець Мірошніченко Олег зарекомендував себе як взірцевий захисник Вітчизни. Свої обов’язки він виконував зразково, користувався авторитетом серед побратимів, був фахівцем своєї воїнської спеціальності та мав високий рівень мотивації до військової служби. Завжди був ввічливим та чуйним до товаришів по службі, готовим прийти на допомогу і підтримати іншого. Допомагав побратимам в бою та у повсякденній діяльності. Проявив мужність, героїзм, стійкість, рішучість і до останнього залишався вірним Військовій присязі та українському народові.

З глибоким сумом схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя Олега. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким.

Чин похорону відбудеться у Херсоні, звідки родом був Герой.