У Підволочиської громади забрали 7 га землі

Повернуто у власність держави землі заказника «Товтровий степ» площею 7 га, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Теребовлянською окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Тернопільської області про витребування з незаконного володіння Підволочиської селищної ради двох земельних ділянок природно-заповідного фонду загальною площею 7 га.

Господарським судом Тернопільської області встановлено, що землі ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Товтровий степ» незаконно вибули з державної власності та були передані до комунальної власності Підволочиської селищної ради як землі сільськогосподарського призначення. Однак, оскільки вони є землями природно-заповідного фонду, то мають належати виключно державі.

Довідково: ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Товтровий степ» площею понад 120 га розташований у межах Підволочиської та Скалатської територіальних громад Тернопільського району Тернопільської області. Під охороною – цілісний фрагмент товтрової гряди, значну частину якого займають степові угруповання, занесені до Зеленої книги України, а також ростуть рослини, занесені до Червоної книги України та охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори.