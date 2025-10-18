За кожного з нас загинув захисник Іван Кавецький з Тернопільщини

І знову біль… І знову сльози…

Зборівська міська рада з глибоким сумом сповіщає про загибель нашого земляка — старшого солдата Кавецького Івана Івановича, 24 березня 1975 року народження, жителя села Присівці.

15 жовтня 2025 року поблизу села Новогригорівка Запорізької області, виконуючи бойове завдання, Іван Іванович віддав своє життя за Україну, за її свободу і незалежність.

Він був вірним присязі, мужнім воїном і щирим патріотом.

Його подвиг назавжди залишиться у пам’яті громади, у серцях усіх, хто його знав і шанував.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!