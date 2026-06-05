Після тривалого перебування у ворожому полоні додому Володимир Зварич з Тернопільщини



Довгоочікувана звістка: з полону повернувся житель Товстенської громади, повідомляють на сторінці громади.

Сьогодні Товстенська громада ділиться радістю, на яку так довго чекали рідні, друзі та всі небайдужі люди. Після тривалого перебування у ворожому полоні додому повертається житель села Кошилівці — Володимир Михайлович Зварич.

За його повернення щодня молилися, вірили та не втрачали надії. Найбільше на цю мить чекала мама Захисника, яка крізь довгі місяці невідомості, тривоги та болю берегла у своєму серці віру в те, що її син обов’язково повернеться додому.

Повернення Володимира — це не лише велика радість для його родини. Це щаслива подія для всієї громади, яка вкотре доводить: надія сильніша за відчай, а любов і віра допомагають долати найтяжчі випробування.

Щиро вітаємо Володимира Михайловича на рідній землі! Бажаємо якнайшвидшого відновлення, міцного здоров’я, душевного спокою, тепла рідного дому та щасливих митей поруч із найдорожчими людьми.

Дякуємо нашому Захиснику за мужність, незламність і відданість Україні. Нехай попереду будуть лише мирні дні, добрі новини та світле майбутнє.