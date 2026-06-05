Під час 75-го обміну з російського полону повернувся захисник із Тернопільщини Олександр Ремпа

5 червня 2026 року Україна провела черговий, 75-й обмін військовополоненими, у межах якого додому повернулися 185 оборонців та один цивільний — загалом 186 українців.

Серед звільнених — житель села Підгороднє Тернопільського району Олександр Ремпа.

Про це повідомили у Підгороднянській громаді. Захисник перебував у російській неволі з 14 грудня 2023 року. Понад два роки його рідні, друзі та односельці чекали на повернення воїна додому.

«Неймовірна новина: наш герой вдома! Ми вірили, чекали і дочекалися», — зазначили у громаді.

За інформацією начальника ГУР МО України Кирила Буданова, обмін відбувся за дорученням Президента України та був організований Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. У процесі звільнення українців суттєву підтримку надали міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки та Об’єднані Арабські Емірати.

Серед визволених — військовослужбовці різних підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, ДПСУ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, морської піхоти та десанту. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року, серед звільнених є й оборонці Маріуполя.

Після повернення всі визволені українці проходять медичний огляд, отримують необхідну допомогу та реабілітацію.