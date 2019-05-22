Активісти вичислили дівчину, яка лишила пакет зі сміттям у лісі під Тернополем

Валентина Білах – героїня історії із сміттям в Кутківецькому лісі. Про це у групі Тернопільські плітки пише Ромко Задорожний‎.

Під час тренування минулого тижня один з ініціаторів весняного прибирання лісу знайшов пакет із сміттям і чеки з контактною інформацією. Дзвінок підтвердив факт, але Валя не зреагувала на прохання прибрати з друзями за собою і просто продовжила ігнорувати дзвінки Сашка та поліції.

Супер. Передайте їй будь ласка великий святковий привіт. Ми прибрали багато тон сміття, але за тобою точно не збиралися цього робити. Не будь, як Валя, – каже Ромко Задорожний.

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