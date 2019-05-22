Новини Тернополя 

Активісти вичислили дівчину, яка лишила пакет зі сміттям у лісі під Тернополем

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Валентина Білах – героїня історії із сміттям в Кутківецькому лісі. Про це у групі Тернопільські плітки пише Ромко Задорожний

Під час тренування минулого тижня один з ініціаторів весняного прибирання лісу знайшов пакет із сміттям і чеки з контактною інформацією.  Дзвінок підтвердив факт, але Валя не зреагувала на прохання прибрати з друзями за собою і просто продовжила ігнорувати дзвінки Сашка та поліції.

  • Супер. Передайте їй будь ласка великий святковий привіт. Ми прибрали багато тон сміття, але за тобою точно не збиралися цього робити. Не будь, як Валя, – каже Ромко Задорожний.

 

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *