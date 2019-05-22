У час, коли навколо милує око травневе різнобарв’я, а увесь світ відзначає Міжнародний день біологічного різноманіття, Кременецький ботанічний сад щороку стає місцем паломництва до величного Храму Природи. Сюди прямують туристи з різних куточків України.

Цьогоріч тут уже встигли побувати учні, студенти, люди різних вікових категорій як із Кременця, так і з Дубна, Рівного, Тернополя, Луцька, тощо. Для них було проведено еколого-пізнавальні, тематичні екскурсії. Благодійну масштабну екскурсію працівники сектору екоосвіти провели для “Соціальної ініціативи” “Єднання поколінь”. Радує, що найстаріший сад України – Кременецький – і далі приваблює гостей, відвідувачів, екскурсантів як скарбниця природного багатства і краси.

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