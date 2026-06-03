Допоможіть подарувати літо: 12 дітей потребують підтримки для поїздки в табір

Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» оголосив про запуск літньої ініціативи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього року організація планує забезпечити відпочинок для 12 дітей у літньому таборі серед природи.

Як зазначають у фонді, для більшості дітей літо асоціюється з поїздками, сімейними подорожами, новими враженнями та спогадами. Водночас діти, які виховуються в інтернатних закладах, часто проводять канікули в тих самих умовах — без можливості подорожувати чи змінювати середовище.

«Уявімо дитину, яка живе 24/7 у стінах інтернату. Дев’ять місяців вона перебуває в одному просторі, без сімейних подорожей та зміни оточення», — зазначають у фонді.

У фонді наголошують, що в умовах війни держава спрямовує значні ресурси на оборону та підтримку критичних сфер, тому важливу роль у соціальній підтримці дітей відіграють благодійні організації та небайдужі громадяни.

Літня програма передбачає двотижневий відпочинок у таборі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них це можливість отримати нові враження, знайти друзів та відчути досвід звичайного дитинства.

Вартість одного дня перебування дитини у таборі становить близько 1 000 грн. Загалом фонд закликає підтримати ініціативу, щоб цього літа відпочинок змогли отримати від 12 до 20 дітей.

«Разом ми можемо зробити так, щоб діти відчули: світ більший за стіни інтернату», — підкреслюють організатори.

Підтримати ініціативу можна онлайн або через банківський переказ.

Онлайн: https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i46500097627

IBAN: UA393052990000026000013303634