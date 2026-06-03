На Тернопільщині викрили “волонтера”, який ввіз автівки під виглядом допомоги для ЗСУ

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито мешканця Тернопільщини, який ввозив з-за кордону транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Йому повідомили про підозру в контрабанді підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 КК України).

За даними слідства, підприємець упродовж липня-грудня минулого року придбав у країнах Європи 7 автомобілів. Для незаконного переміщення транспорту через митний кордон він наймав водіїв-жінок та використовував документи з неправдивими даними. Під час митного оформлення автомобілі декларували як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, що дозволяло уникати сплати митних платежів та митного контролю.

Ввезені транспортні засоби військовим не передавали. Автомобілі реалізовували через налагоджену схему збуту для постійних клієнтів. Останні два придбані авто чоловік продав їм за 8,1 тис доларів США.

Загальна вартість незаконно ввезених автомобілів становить понад 1,2 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, оперативний супровід — У СБУ в Тернопільській області.

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