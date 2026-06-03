На Тернопільщині визначили найкращу спортивну громаду області

24 травня у селі Великі Гаї Тернопільського району відбулися обласні змагання серед сільських та селищних територіальних громад «Найкраща спортивна громада Тернопільщини». Захід об’єднав активних жителів краю навколо ідеї здорового способу життя, єдності та розвитку місцевих громад.

Програма змагань була насиченою та тривала з 11:00 до 17:00. Протягом цього часу делегації громад випробовували свої сили у семи видах спорту: футзалі, волейболі, настільному тенісі, шахах, шашках, дартсі та гирьовому спорті.

На урочистому відкритті спортсменів присутні були заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Роман Свистун та голова Великогаївської сільської ради Олег Кохман.

Під час виступів організатори та учасники наголосили, що в умовах війни проведення таких заходів має особливе значення. Це не лише про медалі, а й про силу духу, згуртованість та взаємопідтримку. Особливу вдячність присутні висловили Збройним Силам України, завдяки яким область має можливість жити, працювати, берегти спортивні традиції та проводити такі турніри на рідній землі.

За підсумками спортивних поєдинків суддівський склад визначив переможців та призерів:

Серед селищних територіальних громад:

1 місце — Великобірківська громада 2 місце —Великоберезовицька громада 3 місце — Підволочиська громада

Серед сільських територіальних громад:

1 місце — Підгороднянська громад 2 місце — Великогаївська громада 3 місце — Білецька громада

Головною метою цих стартів було —популяризувати здоровий спосіб життя, допомогти громадам у створенні власних спортивних клубів та секцій, а також визначити найсильніші команди, які представлятимуть Тернопільщину на національному рівні.

Цей турнір є продовженням тривалих фізкультурних традицій регіону. Ще у 1990 році з відновленням організації «Колос» в області започаткували сільські спортивні ігри. Загалом було проведено 27 таких щорічних змагань (останні відбулися у 2016 році). Сучасний формат стартів саме серед територіальних громад Тернопільська організація «ВФСТ «Колос» започаткувала у 2019 році.

Тепер найкращі команди отримали право представити Тернопільщину на Всеукраїнських змаганнях окремо серед сільських, селищних та міських рад, які пройдуть на Івано-Франківщині.

Організаторами обласного етапу виступили Управління молоді та спорту Тернопільської ОВА, місцевий осередок НОК України в Тернопільській області, Тернопільська територіальна організація «ВФСТ «Колос» та Великогаївська сільська рада.