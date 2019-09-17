“Банда” з Тернопільщини дала знати про себе на Київщині

У МДЦ «Артек» з 09-14 вересня проходили змагання всеукраїнського проєкту НОК України серед дітей «Олімпійське лелеченя» у номінаціях презентація, вікторина, волейбол та естафета. Тернопільську область представляла команда Чортківської гімназіі “Олімпійська банда”, яка виборола друге місце у номінації “Олімпійська естафета” серед 25 команд України ( тренер Плекан І. Д.).

Комбінована естафета включала 12 етапів (відповідно до кількості учнів у команді). Згідно з правилами, учням необхідно було подолати дистанцію з різноманітним спортивним знаряддям, не «заробивши» при цьому штрафного часу.

У вирішальній боротьбі зустрілися школярі з Сумщини та Тернопільської області. Градус емоцій зашкалював не лише на майданчику, а й на трибунах, де діти шаленими оплесками підтримували учасників, вигукуючи різні кричалки. У підсумку спортивна фортуна усміхнулася команді «Олімпіоніки» (Сумська область). Відповідно, другий рядок посіла «Олімпійська банда» (Тернопільська область). За бронзові нагороди поборолися школи-представники Харківщини та Київщини.

В загальному рейтингу команда за результатами чотирьох номінацій зайняла дев’яте місце.

Олімпійське лелеченя» – всеукраїнський проект, який вже вдев’яте успішно реалізується Національним олімпійським комітетом України в усіх регіонах країни. У фіналі, який відбувся у МДЦ «Артек» на Київщині, змагалися понад 300 школярів з 25 регіонів країни. «Родзинкою» цьогорічного заходу став його міжнародний статус: на запрошення НОК України участь (поза конкурсом) у змаганнях взяла команда зі Словаччини.

Величезне спасибі тренеру та команді за здобуті результати.