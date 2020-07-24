Дворічну війну за трав’яний пляж з модринами у Тернополі можна вважати програною

Минулорічні чесні громадські обговорення, у яких всі КАТЕГОРИЧНО виступили проти, до дупи. Бо на землю вже давно є плани не тільки в голови, а й у його товаріщів по деребану міста.

Немає ні точного плану, ні проекту, але приватний комплекс на березі ставу таки вліплять, бо найшли схему для передачі НАШОЇ землі якомусь бізнес-колєзі, шляхом створення фейкової петиції і куплених позитивних матеріалах у місцевих зливних бачках.

І якщо ви тішите себе думками, що будете регулярно ходити в той комплекс парити мощі, то ви сильно помиляєтеся. Ви залишитесь і без парку, і без абонемента. Бо ціни там лупануть такі, щоб ви не змогли собі цього дозволити. Згадаєте мої слова.

І так, ваші діти і внуки ніколи не побачать красу нашого ставу, відчують хіба його запах. Бо лисі чорти не лишать жодного клаптика берегової лінії. Ви самі дозволяєте їм це робити, пам’ятайте!

“Авторка петиції зареєструвала звернення в червні. Вона набрала понад 300 підписів тернополян, тому її зобов’яані розглянути на засіданні виконавчого комітету.

Ще одна зона відпочинку

– На адресу міської ради надійшла петиція про облаштування відпочивальної зони на вулиці Білецькій. Вона набрала необхідну кількість підписів. Суть полягає в облаштуванні зони відпочинку. Ця ідея довго обговорювалась серед громадськості.

Члени виконавчого комітету підтримали петицію у середу, 22 липня. Однак спершу потрібно розробити необхідну документацію. Про те, як саме виглядатиме зона відпочинку та скільки за неї заплатить місто – дізнаємося згодом.”

Helen Ferents‎