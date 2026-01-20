Двоє травмованих у Тернополі через порушення пішоходами правил переходу дороги

19 січня у Тернополі двоє травмованих потрапили під колеса автомобілів, переходячи дорогу у заборонених місцях.



Повідомлення про аварію на спецлінію Тернопільського райуправління поліції надійшло о 9:12. Як з’ясувалося, водій автомобіля Audi A5, рухаючись вулицею 15 Квітня у напрямку Київської, допустив наїзд на пішохода. Тернополянка 1986 року народження переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.



Жінку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, але не госпіталізовували. За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.



Ще одну ДТП зареєстрували працівники поліції на вулиці 15 Квітня. Близько 17:20 Тернополянин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, збив чоловіка. Потерпілий порушив правила дорожнього руху і переходив дорогу за межами пішохідного переходу. 69-річного жителя обласного центру з переломом ноги госпіталізували.



Пішоходам варто переходити проїжджу частину виключно у встановлених місцях, переконавшись, що водії вас помітили та встигають зупинитися. Категорично заборонено раптово виходити на дорогу або скорочувати шлях поза пішохідними переходами – це може коштувати здоров’я, а інколи й життя.



Водіїв просять знижувати швидкість, дотримуватися дистанції та бути готовими до неочікуваної появи людей на дорозі.



Дотримання правил дорожнього руху – це спільна відповідальність, яка рятує життя.







Поділіться:









