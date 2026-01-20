Приватизація «Зарубинського спиртового заводу»: стартова ціна ₴146,4 млн

6 лютого Фонд держмайна запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні ЄМК ДП “Зарубинський спиртовий завод” у Тернопільській області.



🏚 Об’єкт включає в себе: 58 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо), спеціалізоване габаритне обладнання (бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємності, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т), 27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки.



💰Стартова ціна – ₴ 146,4 млн;

⌛️Реєстрація на аукціон – до 5 лютого;

🗓Аукціон – 6 лютого, взяти участь🔗;

📍Локація – Тернопільська обл., Тернопільський (Збаразький) р-н, село Зарубинці.

