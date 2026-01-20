Чортків: Майже 3000 літрів пального на тиждень для роботи важливих соціальних установ

У зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії через атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, Чортківська міська рада підрахувала, скільки дизельного палива та бензину було витрачено для забезпечення роботи важливих соціальних установ у період з 12 по 18 січня:

ОСВІТА: 632 літри пального для дошкільних закладів, гімназій та ліцеїв громади.

МЕДИЦИНА: 700 літрів дизельного палива для роботи 7-поверхового корпусу Чортківської центральної лікарні.

КОТЕЛЬНІ: 1600 літрів дизельного палива для 7 котелень КП «Чортків водоканал», що забезпечують тепло для навчальних закладів, медичних установ, соціальної сфери та органів влади.

Загалом, за тиждень витрачено 2932 літри пального.

Нагадуємо, що заклади загальної середньої освіти Чортківської громади пішли на вимушені канікули, а дошкільні заклади працюють у звичному режимі, незважаючи на складні умови.