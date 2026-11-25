Гроші, які вилучили під час обшуків у справі засудженої народної депутатки Тернопільщини Людмили Марченко, покрилися пліснявою через тривалий час зберігання.

Про це в інтерв’ю розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг.

За його словами, справу Марченко вів прокурор із його відділу. Гроші, які депутатка викинула за паркан, намокли від ранкової роси, однак їх такими й склали в пакет під час обшуку.

Через кілька років цей пакет досліджували в суді, розпакували його й «побачили, що там усе зацвіло»: «Це було цікаво. Я подумав, що ніколи не думав, що треба враховувати стан грошових коштів перед їхнім пакуванням, що вони мають просушитися…»

Нагадаємо, березні 2026 року суд визнав Людмилу Марченко та її помічницю винними у справі про зловживання впливом і призначив обом по два роки позбавлення волі.

Слідство стверджувало, що за грошову винагороду фігурантки обіцяли організувати дозвіл на виїзд чоловіків за межі України та внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Депутатку та її помічницю викрили після того, як вони отримали другу частину обумовленої суми — 2800 доларів. Згодом Марченко виключили з партії «Слуга Народу» .

Національне антикорупційне бюро України публікувало відео затримання, на якому народна депутатка викидає гроші через паркан . Вона сама потім пояснювала, що «була в шоковому стані й не дуже усвідомлювала, що відбувається ». Крім того, у той час вона, за її словами, приймала ліки, і це, мовляв, могло вплинути на її поведінку в умовах стресу.

У листопаді суд розглядав апеляцію у справі депутатки, однак зрештою лишив вирок чинним і взяв під варту просто в залі суду.

Громадське