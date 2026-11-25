На Тернопільщині за рік кількість школярів скоротилася більш ніж на 12 тисяч. Через зменшення учнівського контингенту в області можуть переглянути заплановану мережу академічних ліцеїв, які мають запрацювати з 1 вересня 2027 року.

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

За її словами, одним із головних викликів для освітньої системи області є формування оптимальної мережі академічних ліцеїв. Наразі планують, що в області функціонуватимуть 46 таких закладів, однак через демографічну ситуацію їхня кількість може бути меншою.

«Якщо ми говоримо про 46 академічних ліцеїв, які б мали функціонувати з 1 вересня, насправді це може бути для нас викликом, і не виключено, що цих академічних ліцеїв може бути менше», — зазначила Ольга Хома.

Ще один напрям, який потребує уваги громад, — дошкільна освіта. Новий закон про дошкільну освіту передбачає можливість приймати до ясел дітей, яким виповнився один рік.

За словами очільниці департаменту, громади мають працювати над створенням умов для охоплення таких дітей дошкільною освітою. Це, зокрема, дозволить батькам, які цього потребують, поєднувати догляд за малюками з роботою.

Окрему увагу в області планують приділяти оновленню матеріально-технічної бази закладів освіти. Йдеться як про професійну, так і про загальну середню освіту.

Зокрема, важливо створювати сучасні освітні простори природничо-математичного спрямування. Це має допомогти покращити знання учнів із математики та природничих дисциплін.

Як пояснила Ольга Хома, в області спостерігають низький відсоток вступників, які обирають педагогічні спеціальності, пов’язані з викладанням математики та фізики. У перспективі це може призвести до дефіциту вчителів цих предметів.

Серед державних програм і субвенцій, на які область розраховує наступного року, директорка департаменту назвала продовження реформи «Нова українська школа», облаштування STEM-лабораторій та освітніх просторів для академічних ліцеїв.

Також важливими залишаються забезпечення безпечного доступу дітей до закладів освіти, зокрема придбання шкільних автобусів, та підвищення енергостійкості навчальних закладів.

За словами Ольги Хоми, цьогоріч субвенцію на енергостійкість закладів освіти передбачили вперше. В області сподіваються, що таку підтримку продовжать і надалі. Це дозволить забезпечувати школи незалежними джерелами енергії та підтримувати їхню повноцінну роботу під час відключень електроенергії.