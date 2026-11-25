На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече поблизу селища Дружба сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, водій пояснив інспекторам, що заснув за кермом і втратив контроль над автомобілем.

На кермувальника склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

У поліції закликають водіїв не ігнорувати втому та сонливість під час поїздок. Якщо відчуваєте, що можете заснути, потрібно зупинитися в безпечному місці й відпочити, перш ніж продовжувати рух.