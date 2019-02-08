Унікальна людина з Тернопілля — майстер пензля і вишивки Христина Прус

Сьогодні до зібраних матеріалів у рамках проекту «Знай наших» додаємо розповідь про ще одну унікальну людину зі села Малий Ходачків. Це — майстер пензля і вишивки Христина Прус (Недошитко).

У 1974 – 1982 рр. навчалася у восьмирічній сільській школі. Згодом у 1982 – 1984 рр. продовжила навчання у Великобірківській середній школі. Любила малювати ще з дитинства. Творчою діяльністю займалася вже зі шкільних років. Любов до вишивання передалася від бабусі Євдокії, мами Іванни, сестри Ірини. Багато перейняла з досвіду роботи батька Богдана, який у 13 років вивчився на кравця і дарував людям працю рук своїх аж до 81-го року життя. У Христини було велике натхнення, і вона багато вишивала. Любила вишивати влітку зранку, коли сходило сонце. Шила вишиванки, дитячий одяг, випускні сукні для дівчат. Вишивати люблять тепер її дочки — Соломія та Олена.

Соломія посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі вишивки у Києві. Дар Христини до малювання підтримав і допоміг розвинути брат, Михайло Недошитко. Він запропонував сестрі брати уроки у відомого тернопільського художника Станіслава Ковальчука, члена НСХУ. Навчання у заслуженого художника України — стартова платформа у творчій діяльності майстрині. У 1984 – 1989 рр. здобувала вищу освіту у Львівському політехнічному інституті на архітектурному факультеті. Працювала архітектором у проектному інституті «Діпроцивільпромбуд». У 2005 – 2017 рр. — керівник гуртка «Декоративний розпис та малярство» у школі народних ремесел м.Тернополя. На роботу йшла, як на свято. Творити, можливість передати свій талант іншим — стало смислом її життя. Учні із задоволенням відвідували заняття. Батьки раділи успіхам дітей. Мами вихованців захопилися малюванням. Десятеро матерів і одна бабуся, які ніколи не тримали у руках пензля, намалювали картини. Коли художниця за два тижні до Великодня проводила уроки писанкарства, то діти приходили навчатися разом із батьками. Більше десяти її вихованців закінчили мистецькі виші.

З 2000 року брала участь у виставці до Шевченківських днів обласного осередку Національної спілки народних майстрів України; з нагоди обласного свята народної творчості, присвяченого Дню Незалежності України; у всеукраїнських виставках «Кращий твір року» у Києві; у виставках, присвячених Дню міста; Міжнародному фестивалі народної творчості і фольклору, приуроченому 460-річчю Тернополя; у виставках робіт у сільській школі та на святі, присвяченому 200-річчю села Малий Ходачків. У 2015 році Христина Богданівна реставрувала сільську капличку Божого милосердя, фігурки Матері Божої, якій більше двохсот років. Також розписала стіни шкільної їдальні. У 2017 році Христина була волонтером від церкви Святого Миколая в Торонто, де проводила майстер-клас на українському фестивалі. Нагороджена дипломом і грамотою за участь у виставках «Зимові зустрічі 2008», «Зимові зустрічі 2009», організовані у Тернопільському обласному художньому музеї. З 2017 року атестована як майстер народного мистецтва Національної спілки майстрів народного мистецтва України. З 2011 року — член Спілки народних майстрів народного мистецтва України. Художні роботи з вишивки та живопису мисткині зберігаються у приватних колекціях України, Канади, Америки, Німеччини, Ізраїлю. Художницю радує те, що її знання і праця потрібні людям. Коли заглянеш у очі Христини, то можна побачити, що в них світяться зорі, які запалюють в серці кожної людини почуття любові і добра!

Христино Богданівно! Бажаємо, щоби Бог благословляв вашу сім’ю, родину, життя і творчу працю!

Жанна БАСЮК,

заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ступенів».

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