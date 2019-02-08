Сергій Надал віддав аптеку №78 охоронцю?

Комунальну аптеку №78 в центрі Тернополя виселятимуть. При цьому виселення примусове із залученням поліції, представників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, представників тернопільських міської та обласної рад, пише сайт Терміново.

Передумова: Судовий наказ

Ініціатива на примусове виселення йде від підлеглих міського голови Сергія Надала. Міськрада діє в інтересах приватного підприємця з числа колишніх керівників розформованого УБОЗ. Сама аптека є комунальним підприємством обласної ради, але приміщення аптеки – власність міської.

Господарський суд Тернопільської області вів справу на виселення аптеки ще з жовтня 2017-го. Позивач – КП “Підприємство матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради”.

«…приміщення на вул. Руська, 23 знаходиться у комунальній власності міста. Договір на це приміщення з «Тернопільською обласної аптекою №78»… завершився ще у 2016 році. Оскільки обласна аптека не звільняла приміщення своєчасно, ця ситуація вирішувалася у судовому порядку», –зазначили 06.02.2019 на сайті ТМР.



Міська рада здобула перемогу в Господарському суді Тернопільської області більше року тому. Рішення іменем України у справі №921/555/17-г/14 виніс суддя Олег Руденко 14 листопада 2017-го.

Цим рішенням він зобов’язав КП Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна аптека №78” звільнити нежитлові приміщення, площею 633,7 кв. м. за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 23 та передати по акту приймання-передачі підприємству “Підприємство матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради”.

Аптека облради не виконала рішення суду. Як наслідок, 21 грудня 2018 Господарський суд виносить судовий наказ про примусове виконання.



Аптека для охоронця краєзнавчого музею

Втім, ще задовго до оголошення судового наказу виконавчий комітет ТМР без конкурсу приймає рішення про надання в оренду незвільнених аптекою приміщень. Новим щасливим орендарем стає приватний підприємець Сергій Пушкар.

Рішення виконавчого комітету, яким Сергію Пушкарю надано приміщення, площею як половина ресторану «Файне місто», прийняте 11 липня 2018-го №520. Його ім’я та прізвище вказані в додатку до цього рішення виконкому на сайті міської ради.



Центр Тернополя, довкола чимало ресторанів, туристів, звичайних перехожих. Приміщення, безперечно, привабливе для будь-якого виду бізнесу. І в разі проведення конкурсу ціна за оренду приміщень аптеки могла би сягнути 3000 дол. США за один місяць.

Для прикладу, на сайті ДОМ.RIA є оголошення про оренду офісних приміщень в центрі Тернополя. За окремими оголошеннями, ціна 1 м оренди в центральній частині міста вартує 5 дол. США.

Тобто звичайна арифметика каже, що комерційна вартість оренди за 633,7 м. кв. для потенційного орендаря могла би вартувати 3170 одиниць американської валюти. Або близько 85 тис. грн. надходжень в міський бюджет щомісяця чи мільйон гривень за цілий рік. Для порівняння, в міському бюджеті-2019 на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено 199 000 грн.

Скільки платитиме Сергій Пушкар за оренду комунального майна? Передувало рішенню виконкому оголошення від Тернопільської міської ради про намір передати в оренду майно комунальної власності, розміщене 23 травня 2018 року. Згідно цього повідомлення, міськрада встановила вартість місячної орендної плати за 633,7 м. кв. в центрі Тернополя – 29696,65 грн.



Раніше Сергій Пушкар працював у правоохоронних органах. За даними журналістів газети «Номер 1», із простого водія він дослужився до заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю в Тернопільській області. Коли цю структуру ліквідували, Пушкар пішов на «вільні хліба».

Він не вперше цікавиться орендою комунального майна в центральній частині Тернополя. Зокрема, Сергія Пушкаря згадували у тернопільських виданнях, коли він у червні 2017-го брав участь в конкурсі міської ради на оренду приміщень в «Палаці кіно», що на вул. Івана Франка. І переміг на конкурсі, а згодом і в судах, коли комісія скасувала конкурс.

Крім того, що Сергій Пушкар фізична особа-підприємець, у травні 2018 року він стає співзасновником ТОВ «Роял Контракт Т». Компанія з майже ідентичною назвою охороняє Тернопільську міську раду запівдарма.

Товариство Сергія Пушкара, маючи всього-навсього три місяці від роду, стало переможцем у відкритих торгах на монтаж та установку охоронного обладнання в приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Сума тендеру 159 230 грн.

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Загалом, основний вид діяльності ТОВ «Роял Контракт Т» – це діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. Та й не дивно, бо ж засновник колишній правоохоронець.

Тепер він, начебто, вирішив займатися аптечним бізнесом.



«На вул. Руська, 23, де до цього часу розміщувалася «Тернопільська обласна аптека №78», і надалі буде функціонувати аптека. Зміниться лише форма власності.

Адже договір оренди на приміщення з обласною аптекою закінчився ще 31.12.2016 року, тому зараз у приміщення є новий орендар, який взяв на себе зобов’язання використовувати його під аптеку, а також офіційно працевлаштувати усіх діючих працівників аптеки №78 на нових робочих місцях», –йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради від 06.02.2019.

Виселення аптеки на її ювілей

Яке бачення ситуації в керівника КП Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна аптека №78” Ольги Жерухи? З цим питанням журналіст «Терміново» звернувся до неї особисто.

– Чи належить приміщення міській раді? Це теж під знаком питання. У березні аптеці буде 60 років. Я почала підготовку до 60-річчя, і випливає такий факт, що в свій час область виділяла фінансування на її будівництво. Виходить, що це обласне надбання. У свою чергу я подала запит в міську раду, на який мені досі не дали відповіді. Мені це цікаво навіть не як керівнику, а як звичайній тернополянці, – каже вона.

Прийшов час, коли договір оренди закінчився.

– Коли договір закінчився, міська рада запропонувала альтернативний варіант: вони створюють своє комунальне підприємство-аптеку, щоб бути незалежним від області, і нам, працівникам, пропонують перехід. В нас були збори, на яких колектив погодився. Нам не має значення міська чи обласна. Поясню чому. У нас немає фінансування з бюджету, ми госпрозрахункова організація, – зазначила Ольга Жеруха.

Також вона додала, що у міській раді мали намір створити міське аптечне КП. Але процес зійшов нанівець.

– Чомусь це все замовкло, і 11 липня 2018 року виконавчим комітетом було прийнято рішення про передачу в оренду приміщень приватному підприємцю. Ми про це не були повідомленні ні письмово, ні електронною формою, ніде. Ми думали, що міська рада створює своє дочірнє підприємство, на яке ми перейдем.

Від 5 лютого аптека №78 призупинила продаж інсуліну, продаж медикаментів по програмі «Доступні ліки» та по пільгових і безкоштовних рецептах. Таке повідомлення розміщене на дверях і в приміщенні.

«У зв’язку з вимогою Тернопільського міськвідділу Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Тернопільської області №4477 від 01.02.19 Про виселення аптеки з даного приміщення АПТЕКА ПРИПИНЯЄ 05.02.2019 ВІДПУСК СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ».

З питань щодо відпуску по даних рецептах колектив фармацевтів зазначають в аптеці, щоб люди зверталися в КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради».



Запізніла реакція

Як відреагували на цю ситуацію власники – Тернопільська обласна рада. Їхню думку дізнатись виявилося не просто. Перший заступник голови Тернопільської облради Василь Деревляний у відпустці.

– Поки я у відпустці, не можу як посадовець коментувати будь-яку ситуацію, пов’язану з керівною діяльністю, – сказав він журналісту «Терміново».

У приймальній голови облради Віктора Овчарука сказали, щоб журналіст «Терміново» залишив контакти, з ним пізніше зв’яжуться. Поки готувався матеріал протягом останніх двох днів, ніхто так і не подзвонив.

Відреагували на ситуацію у фракції облради «Самопоміч». Зокрема, голова цієї фракції, обласний депутат, Віталій Фидрин. На партійному сайті цитують його зауваження:

«У депутата є питання не тільки керівництва міста, яке хоче виселити аптеку, а й до керівника підприємства та посадових осіб обласної ради, які допустили відчуження приміщення у центрі Тернополя. Зокрема, згідно листа від 03.11.2016 р. Аптека №78 сама погодилась звільнити приміщення у встановлений термін та зобов’язалась проводити своєчасно та в повному обсязі оплату за фактичне користування орендованим приміщенням. Керівник своєчасно не повідомила апарат Тернопільської обласної ситуації про критичну ситуацію в аптеці і не звернулася в Тернопільську міську раду з листом щодо продовження оренди приміщення».



Відтак, ситуація набирає обертів. Обласна рада запізнюється з реакцією на дворічну проблему. Примусове виселення КП ТОР з приміщень міської ради заплановано на 8-го лютого на 11.00. Наче на благо самої аптеки в її 60-ліття.