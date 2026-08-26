Хто допустив 16-річного до небезпечних робіт: нові деталі загибелі двох людей у Тернополі

50-річний робітник та 16-річний хлопець, які загинули 25 серпня унаслідок обвалому ґрунту на вул. Коновальця у Тернополі, працювали над перенесенням аварійного стічного колектора. Колектор мав запобігти постійним підтопленням цієї ділянки, які відбуваються після рясних дощів. Про це ZAXID.NET повідомили у фірмі, яка виконувала роботи на замовлення розташованого поруч торгового центру. Також там зазначили, що на саме цій ділянці, де трапився зсув ґрунту, працював субпідрядник, з яким фірма мала підписаний договір про субпідряд. Саме цей субпідрядник й залучив до небезпечних робіт неповнолітнього. У Тернопільському академічному ліцеї повідомили, що внаслідок нещасного випадку загинув їх учень 11 класу Матвій Гишка.

Нещасний випадок, через який загинули двоє робітників, стався близько 15:30 25 серпня на вул. Коновальця, 22 поруч з торгівельним центром. Рятувальники прибули оперативно і намагалися швидко відкопати чоловіків та подати кисень для реанімації, але їхні спроби були марними. Вже після того, як витягнули тіла людей, з’ясувалося, що одному з робітників було 16 років, а іншому – 50 років. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Однак наразі нікому підозри ще не пред’являли.

ZAXID.NET поспілкувався з жителями багатоповерхових будинків, що живуть поруч. Пенсіонерка Марія Сторожук в коментарі розповіла, що цю ділянку, де розташований житловий будинок №18 та торговий центр за адресою вул. Коновальця 22 постійно підтоплює під час сильних злив. Після останьої негоди на місце виїжджала комісія з міської ради і знайшла нелегальну врізку в каналізацію з торгового центру.

«Востаннє у липні тут вода в підвалах у людей стояла, вийти з під’їзду неможливо було. Тоді приїхали з міської ради члени комісії і знайшли нелегальну врізку від цього торговельного центру. Тут власники облаштували частину будинку під торговельні площі, а в іншій половині будуть квартири. Там зараз роблять ремонт, у них окремий вхід», – додала тернополянка Марія.

За словами пенсіонерки власникам торгівельного приміщення вказали на порушення за нелегальну врізку і зобов’язали перекласти частину колектора, а також зробити все згідно із законодавством. Цю інформацію також ZAXID.NET підтвердив і Юрій Табалюк, головний інженер підприємства «Ле Грейн Інженірінг», яке найняли провести роботи на цій ділянці на вул. Коновальця.

«Нас найняли власники цієї будівлі. Там працював субпідрядник. Ми маємо укладений і з власниками будівлі, і з субпідрядником договір. За документами мали провести там перекладання і перенос аварійної ділянки стічного колектора», – розповів Юрій Табалюк.

За словами головного інженера ТОВ «Ле Грейн Інженірінг», у договорі з субпідрядником було прописано, що він ознайомлений з технікою безпеки і мав самотужки забезпечити охорону праці на цій ділянці.

«Я виїжджав вчора на місце після цієї трагедії. Оглядав яму. Субпідрядник наймав людей, техніка, яка там працювала – з іншої фірми. Розривати землю треба було на глибину 6 м. Там все було забезпечено – спеціальні щити, які накладають на боки, щоб не сповзала земля. Яким чином вони опинилися на верху, а не були закріплені – я не знаю. Хто дозволив найняти неповнолітнього на таку роботу теж не можу сказати», – додав Юрій Табалюк.

Хто працював на субпідряді під час виконання цих робіт Юрій Табалюк назвати відмовився.

За даними YouControl, ТОВ «Ле Грейн Інженірінг» раніше входило в групу родини Москаль, яка працює у сферах будівництва та нерухомості. Сьогодні власниками підприємства є жителі Тернопільщини Ігор Табалюк, Оксана Калиняк та Ярослав Бучинський. Статуний капітал фірми становить 1 млн грн. Підприємство займається спеціалізованими будівельними роботами.

На місці торгівельного центру раніше був невеликий продуктовий магазин

За даними з витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, орендує земельну ділянку, на якій побудований ТЦ, тернополянка Наталія Кравець. Договір оренди з міською радою вона підписала у 2020 році. Термін оренди – до 2030 року. За даними YouControl, ФОП Кравець Наталія займається торгівлею в неспеціалізованих магазинах продуктами, напоями та тютюновими виробами.

ZAXID.NET поспілкувався з Наталею Кравець і вона підтвердила, що є власницею збудованого торгівельного центру. «Я є власницею цієї будівлі. До самої трагедії я відношення не маю. Зараз йдуть слідчі дії, більше нічого не скажу», – додала Наталія Кравець.

За даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомо, що 20 червня 2023 року Тернопільська міська рада видала дозвіл на нове будівництво торгово-офісної будівлі зі знесенням існуючої торговельної будівлі. Раніше там на цьому місці був невеликий продуктовий магазинчик. Його купили підприємці у 2013 році. Через 10 років надали документи про право власності на існуючу будівлю в Тернопільську міськраду, щоб отримати дозвіл на знесення споруди і побудову нового торгівельного центру.

Хто загинув під обвалом ґрунту?

На офіційній сторінці Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка у фейсбуці повідомили, що внаслідок трагічних обставин загинув їх учень Матвій Гишка. Він навчався в 11-Г класі, відвідував корпус ліцею у центрі Тернополя. Інформацію, що внаслідок трагедії на Коновальця загинув саме цей хлопець, підтвердив ZAXID.NET директор Тернопільського академічного ліцею Микола Федоруц.

«Він був дуже добрим учнем, доброю дитиною. Завжди слухав те, що його просили, добре вчився. Я коли розповів нашим вчителям, то ніхто не міг повірити і всі плакали. Знаю, що його батько – військовий. З рідними не можемо спілкуватися, бо вони в шоковому стані.», – розповів Микола Федоруц.

На сторінці ліцею висловили співчуття з приводу смерті учня

Чому неповнолітній опинився на об’єкті, де проводили земляні роботи, наразі не відому. Також ZAXID.NET не вдалося встановити і особу другого чоловіка, який загинув в котловані.

У ліцеї також повідомили, що панахида за одинадцятикласником Матвієм Гишкою відбудеться 26 серпня о 19:00 за адресою Романа Купчинського, а хоронитимуть хлопця 27 серпня.